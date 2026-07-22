Soudan: Tenue de l'atelier préparatoire sur le renforcement du rôle du mécanisme national

Le premier atelier préparatoire sur le renforcement du rôle du mécanisme national pour l'élaboration des rapports moyennant l'élaboration du quatrième rapport national du mécanisme d'examen périodique compréhensif s'est tenu mardi au bureau du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à Khartoum, en présence du représentant du bureau national du Haut-Commissariat des droits de l'homme au Soudan, du rapporteur du mécanisme national des droits de l'homme et chef du secteur juridique, Yasser Sid Ahmed, et les membres de la commission formée par décision n° 40 de l'année 2026 du ministre de la Justice, ainsi qu'un certain nombre d'experts et de spécialistes.

Le rapporteur de la Mécanisme national des droits de l'homme s'est adressé à l'atelier préparatoire organisé par le bureau national du Haut-Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme en collaboration avec la Mécanisme nationale des droits de l'homme, et au nom du ministre de la Justice, chef du Mécanisme national des droits de l'homme, et a salué les participants à l'atelier, soulignant qu'il constituait le point de départ effectif et officiel du processus d'élaboration du quatrième rapport national de la République du Soudan, qui doit être présenté et examiné par le Mécanisme d'examen périodique compréhensif du Conseil des droits de l'homme.

Moulana Yasser a précisé que le Mécanisme d'examen périodique compréhensif est un dialogue interactif et un examen par les pairs visant avant tout à améliorer la situation des droits de l'homme sur le terrain, à préserver sa dignité et à soutenir les États pour remplir leurs engagements.

Le rapporteur de la Mécanisme national des droits de l'homme a salué le partenariat stratégique entre le Mécanisme et le bureau national du Haut-Commissariat des droits de l'homme au Soudan, soulignant que l'objectif principal de cet atelier est le dialogue, l'échange de points de vue et l'éclairage à la nature de l'examen périodique compréhensif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, le représentant du bureau national a salué les efforts de la Mécanisme nationale des droits de l'homme, affirmant leur soutien à la présentation du rapport et précisant que le processus d'examen périodique repose sur trois rapports. Il a également indiqué que le dernier atelier organisé avant la guerre portait sur l'examen périodique et que celui-ci constituait le premier atelier après la guerre.