Angola: L'Expo-Huíla affiche complet un mois avant son ouverture

Lubango — Les 410 stands de la 32e édition de l'Expo-Huíla, qui se tiendra du 19 au 23 août à Lubango dans le cadre des 124èmes Fêtes de Notre-Dame du Mont, sont déjà tous vendus, un événement qui réunira 800 entreprises nationales et internationales.

Cette année, l'organisation a augmenté la capacité du site de 25 % grâce à une réorganisation des espaces, notamment en déplaçant la zone initialement prévue pour les restaurants à l'arrière du pavillon, permettant ainsi d'accueillir davantage d'exposants.

Dans une déclaration faite ce mercredi à l'ANGOP à Lubango, le président de l'Association agro-pastorale, commerciale et industrielle de Huíla (AAPCIL), Paulo Gaspar, a indiqué que malgré l'agrandissement, la capacité installée était pleinement utilisée.

Il a réaffirmé que l'édition de cette année comprendra un espace dédié aux 23 municipalités de la province de Huíla, où le potentiel économique et productif de chaque zone sera présenté, conformément à l'engagement de promouvoir la production nationale.

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Concernant les recettes, le président de l'AAPCIL a déclaré que, bien qu'il soit difficile d'estimer la valeur totale des transactions, on s'attend à ce qu'elle soit supérieure à celle des éditions précédentes, correspondant à cent millions de kwanzas, pour un événement commercial qui générera 1 500 emplois indirects.

L'Expo-Huíla est considérée comme l'un des plus importants salons d'affaires du sud de l'Angola, réunissant chaque année des entreprises nationales et étrangères des secteurs de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, des services, du tourisme, des technologies et de l'innovation.