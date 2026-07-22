Afrique: L'ICAO plaide pour des programmes éducatifs afin d'attirer les talents dans l'aviation africaine

Luanda — Les pays africains devraient lancer des programmes durables d'éducation préscolaire et de bourses d'études afin d'attirer et de former des talents plus qualifiés pour l'aviation africaine, a défendu mardi, à Luanda, la directrice régionale du bureau Afrique de l'Est et australe de l'Organisation de l'aviation civile internationale (ICAO), Lucy Mbugua.

A estratégia, que inclui também o acesso a treinamento em aeronáutica, foi apresentada durante a palestra com o tema "Fortalecendo a Participação das Mulheres na Aviação Africana", na terceira edição da Cúpula Global de Gênero na Aviação, que decorre até quinta-feira.

Segundo a responsável, África deve propiciar aprendizagens técnicas, estágios industriais, feiras de carreira, plataformas para destacar modelos femininos e alcançar futuras gerações.

Para si, estes planos de acção vão permitir desconstruir barreiras ligadas ao acesso à educação, preconceito no local de trabalho e barreiras institucionais.

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Cette stratégie, qui inclut également l'accès à la formation aéronautique, a été présentée lors d'une conférence sur le thème « Renforcer la participation des femmes dans l'aviation africaine », à l'occasion de la troisième édition du Sommet mondial sur l'égalité des sexes dans l'aviation, qui se tient jusqu'à jeudi.

Selon elle, l'Afrique devrait proposer des formations techniques, des stages en entreprise, des forums de l'emploi, des plateformes pour mettre en lumière des modèles féminins et sensibiliser les générations futures.

Ces plans d'action permettront, selon elle, de lever les obstacles liés à l'accès à l'éducation, aux préjugés au travail et aux barrières institutionnelles.

Elle a souligné que des progrès remarquables ont déjà été accomplis par les femmes sur le continent dans le domaine de l'aviation civile.

Malgré ces progrès, a-t-elle poursuivi, il est important de veiller à un environnement de travail plus sûr pour les femmes, à une rémunération équitable et à un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le sommet, qui se tient sous le thème « Promouvoir l'aviation par l'autonomisation des femmes », réunit des représentants gouvernementaux et des experts nationaux et internationaux du secteur aéronautique.

Le Sommet mondial sur l'égalité des sexes dans l'aviation, connu internationalement sous le nom de Sommet mondial de l'ICAO sur l'égalité des sexes dans l'aviation, est la plus grande réunion internationale organisée par l'Organisation de l'aviation civile internationale

Cet événement est consacré à la promotion de l'égalité des sexes, de la diversité et de l'autonomisation des femmes dans l'aviation civile.