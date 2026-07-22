Angola: Le Gouvernement harmonise sa politique pour renforcer l'engagement national en faveur de l'égalité

Luanda — Le Gouvernement angolais a réaffirmé mardi à Luanda son engagement à harmoniser les politiques publiques et sectorielles afin d'assurer une plus grande participation des femmes dans l'aviation civile et d'autres secteurs stratégiques du pays.

La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Ana Paula do Sacramento Neto, a pris cette position lors de la table ronde ministérielle du troisième Sommet mondial de l'Organisation de l'aviation civile internationale (ICAO) sur l'égalité des sexes dans l'aviation, qui se tient jusqu'à jeudi.

Selon la ministre, la Constitution de la République d'Angola consacre l'égalité entre les hommes et les femmes.

Elle a indiqué que le président de la République s'est engagé à nommer des femmes à des postes de direction au sein des ministères, des tribunaux et des gouvernements provinciaux.

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À ses yeux, cette démarche a permis de mesurer les progrès accomplis et de corriger les inégalités.

De son côté, le secrétaire général de l'ICAO, Juan Carlos Salazar, a affirmé que, pour passer du stade des intentions à celui de la simple mise en oeuvre, il est nécessaire de se concentrer sur trois piliers : l'évaluation, le leadership et la responsabilisation.

Il a notamment cité le Réseau mondial pour l'égalité des sexes (Toolkit), qui intègre la perspective de classe, et le Programme de formation des professionnels de l'aviation de nouvelle génération (NGAP), lancé en partenariat avec l'Exécutif, comme points de convergence.

À cette occasion, le ministre des Transports, Ricardo de Abreu, a déclaré que le pays finalisait la Stratégie nationale pour la nouvelle génération de professionnels du secteur, en coordination avec les ministères de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, du Travail et des Affaires sociales.

Il a précisé que l'objectif était d'encourager les jeunes, dès l'école primaire, à s'orienter vers les plus de 70 métiers recensés dans le domaine de l'aviation civile.

Il a également ajouté que le leadership féminin constituait un atout concurrentiel grâce à sa résilience, ses compétences en communication et sa vision pluridimensionnelle.