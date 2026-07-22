Congo-Kinshasa: Forum Social Mondial 2026 - Le pays se prépare activement à prendre part à cette messe continentale prévue à Cotonou au Benin

En prélude au Forum Social Mondial 2026, prévu du 4 au 8 août à Cotonou au Bénin, la Ministre d'État, Ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Ève Bazaïba Masudi, a tenu ce mardi 21 juillet une séance de travail avec le Consul honoraire du Bénin en République Démocratique du Congo. Cette rencontre visait à préparer la participation de la RDC à ce grand rendez-vous international consacré aux enjeux sociaux, politiques, économiques et environnementaux du continent africain.

Invité par la Ministre d'État, le Diplomate Béninois a présenté les objectifs de cette édition du Forum Social Mondial, qui est un espace d'échange qui réunira des participants venus d'Afrique et d'autres régions du monde autour des thématiques majeures telles que la décolonisation, les droits de l'homme, la paix et la sécurité, le développement économique, la transition numérique ainsi que les perspectives de développement du continent africain.

Au cours des échanges, Ève Bazaïba Masudi a souligné que ces thématiques rejoignent les priorités de la RDC. Elle a rappelé que si l'Afrique a longtemps porté les séquelles de la colonisation, elle représente aujourd'hui une partie essentielle des solutions aux grands défis auxquels l'humanité est confrontée.

La Ministre d'État a particulièrement mis en avant le rôle stratégique de la RDC dans la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique et la transition écologique. Grâce à ses ressources naturelles, son potentiel de défense, sa jeunesse, la RDC occupe une place centrale dans les efforts mondiaux visant à promouvoir un développement durable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ève Bazaïba a également insisté sur la richesse du capital humain africain. Avec une population jeune et une démographie en constante croissance, l'Afrique constitue, selon elle, un véritable levier de développement et d'innovation pour le continent et pour le monde.

À travers cette participation au Forum Social Mondial, la République Démocratique du Congo entend faire entendre sa voix, partager son expérience et contribuer aux réflexions sur la construction d'une Afrique plus forte, plus solidaire et résolument tournée vers l'avenir.