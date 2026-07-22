Angola: Le peuple Luvale célèbre sa richesse culturelle à Cazombo

Cazombo — Le patrimoine culturel du peuple Luvale, marqué par des traditions artistiques et orales, est mis à l'honneur ce mercredi dans la municipalité de Cazombo, province de Moxico-Leste, à l'occasion de la 12e édition du Festival international des traditions de Mize.

Considéré comme l'un des plus importants événements culturels d'Afrique australe, le festival, qui se déroule dans l'arène Vaka Chinhama, célèbre l'histoire et l'identité de ce peuple, ainsi que sa gastronomie, avec des hommages traditionnels rendus à la reine Nhakatolo Ngambo.

Le festival attire chaque année des touristes nationaux et internationaux, ainsi que des souverains d'autres peuples, notamment les rois de la République de Zambie, de la République démocratique du Congo et de Bailundo (Huambo), la presse internationale et des institutions scientifiques telles que National Geographic.

Le programme de ce mercredi débute par l'entrée solennelle des autorités gouvernementales, des chefs traditionnels et, enfin, du peuple Makixi, dans l'arène Vaka Chinhama, située dans le quartier de Vambunda.

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L'entrée des chefs traditionnels, en particulier, donne lieu à une cérémonie complexe qui exprime la structure hiérarchisée de la chefferie Luvale, traduite en Angola par les catégories de sobeta, soba, regedor et reine.

Une fois dans l'arène, la reine Nhakatolo prend place dans une loge spéciale située au centre de l'espace réservé au public, tandis que les Makixi se tiennent de l'autre côté, où un espace d'honneur est également réservé à Kayipu, considéré comme le roi des clowns.

Ensuite, un récit détaillé de l'origine et de la succession des chefs Luvale (kulifukula) est récité par un orateur spécialisé, puis un bélier est sacrifié au centre de l'arène en hommage aux chefs Luvale et à leurs ancêtres, représentés par la figure de Kayipu.

Enfin, les différentes autorités présentes, dont la reine Nhakatolo, les dirigeants de Cofetral et des représentants du gouvernement angolais, prennent la parole depuis une estrade improvisée, une étape suivie directement par le programme culturel.

Le festival traditionnel « MIZE » est l'un des plus importants événements culturels d'Afrique australe. Il célèbre l'histoire, les rites et l'identité du peuple Luvale, présent en Angola, en Zambie et en République démocratique du Congo (RDC).

MIZE signifie « buissons ligneux » et remonte au XVIIIe siècle. Son nom provient d'un refuge historique situé sur les rives du Zambèze, où le roi Kaquengue Tchivanda Sacaiombo se réfugiait pour protéger son peuple et préserver ses traditions.

Face aux transformations sociales survenues au fil des ans et à la ferme volonté de maintenir vivante l'identité culturelle du peuple Luvale, le projet a été modernisé. En 2010, la première édition du festival a eu lieu dans un format plus moderne et avec une organisation plus structurée.

Pour la deuxième fois, des honneurs traditionnels seront rendus à la reine Nhakatolo Ngambo, représentée par Ana Bela Ngambo, figure centrale de l'histoire et de l'unité du peuple Luvale.

Le festival est également célébré en République de Zambie.

Le peuple Luvale est un groupe bantou matrilinéaire originaire de la région des Grands Lacs, vivant principalement dans la province de Moxico-Leste, ainsi que dans certaines régions de Zambie et de la République démocratique du Congo.

Leur structure sociale est fortement matriarcale et gouvernée par des figures royales traditionnelles, telles que la reine Nhakatolo, qui joue un rôle majeur dans la préservation de la culture et le maintien des liens avec l'État.