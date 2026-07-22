Angola: Inscriptions ouvertes pour le Festival international du film de Luanda

Luanda — Les inscriptions pour le Festival international du film de Luanda 2026 (FIC Luanda) sont ouvertes du 15 de ce mois au 30 août pour les films nationaux dans les catégories long métrage, court métrage et documentaire.

L'événement, une initiative de l'Agence nationale pour les industries culturelles et créatives (ANICC), invite les réalisateurs et producteurs angolais à participer à la prochaine édition du festival, qui se tiendra du 28 octobre au 2 novembre à Luanda, selon un communiqué transmis mardi à l'ANGOP.

Le communiqué précise que les films sélectionnés seront annoncés le 15 septembre. Seuls les films angolais réalisés à partir de 2023 et finalisés au moment de l'inscription sont éligibles.

Chaque film ne peut concourir que dans une seule catégorie et doit être sous-titré en portugais s'il a été réalisé dans une autre langue. Les inscriptions se font exclusivement via la plateforme FilmFreeway (www.filmfreeway.com).

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Les candidats doivent fournir les informations et fichiers obligatoires suivants : synopsis, photos, affiche, générique, Link du film, biographie et photo du réalisateur.

Il a précisé que les films soumis seront évalués par l'équipe de programmation du festival selon des critères artistiques et techniques, notamment la réalisation, le scénario, le jeu des acteurs, la photographie, le montage, le son, la direction artistique et la qualité globale.

Le Festival international du film de Luanda 2026 consolide la position de l'Angola sur la scène cinématographique internationale, en favorisant les échanges culturels, la formation technique et le développement des industries culturelles et créatives.