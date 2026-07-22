Angola: La BM réaffirme son soutien aux réformes pour attirer les investissements

Luanda -Le spécialiste du secteur financier à la Banque mondiale, Delfim Mawete, a réaffirmé mardi à Luanda que l'institution continue de soutenir les réformes et de fournir une assistance technique pour améliorer le climat des affaires, réduire les coûts et les risques liés aux investissements et mobiliser des capitaux privés pour le développement du Corridor de Lobito.

Le responsable s'exprimait lors du lancement du Rapport économique sur l'Angola 2026, préparé par le Groupe de la Banque mondiale dans le cadre d'Angola Economic Update, sous le thème « Du transit à la transformation : le Corridor de Lobito, moteur de diversification économique et d'intégration régionale ».

Selon Delfim Mawete, ces interventions s'inscrivent dans le cadre du Compact with Africa, une initiative du G20 menée par le gouvernement allemand, et répondent aux priorités définies par l'Exécutif angolais, avec pour objectif de transformer les opportunités existantes dans le corridor en projets bancables capables d'attirer les investissements privés.

Il a expliqué que l'assistance technique s'appuiera sur des projets financés par la Banque mondiale, tels que Diversifica Mais, des initiatives comme AgriConnect, et sur les structures de gouvernance existantes du Corridor de Lobito, notamment l'Agence de facilitation du commerce.

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Les domaines prioritaires comprennent l'amélioration du climat des affaires, avec un accent particulier sur la simplification des procédures d'octroi de licences commerciales, la facilitation du commerce intérieur et extérieur, la réduction des délais de transit aux frontières, le développement de l'agriculture contractuelle et la création d'instruments de financement alternatifs tels que le crédit-bail et l'affacturage.

L'appui comprend également le renforcement de la gouvernance du corridor et de la coopération entre les trois pays concernés, l'identification des opportunités d'investissement et des partenariats public-privé, ainsi que l'intégration des petites et moyennes entreprises (PME) dans les chaînes de valeur.

Dans cette première phase, la Banque mondiale prévoit de faciliter l'accès au financement pour au moins 250 entreprises, dont 20 % seront dirigées par des femmes, contribuant ainsi à la création d'environ 2 750 emplois.