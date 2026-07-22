Afrique: Emirates renforce sa présence à Maurice

Une délégation d'Emirates Airlines a rencontré le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, ce mercredi 22 juillet 2026. Elle était composée de Sheikh Majid Al Mualla, Adnan Kazim, Essa Sulaiman Ahmad et Marcelo Garcia Rosales.

À l'issue de la rencontre, Essa Sulaiman Ahmad, Senior Vice-President of Commercial Operations for West Asia and the Indian Ocean, a salué le soutien constant accordé à la compagnie par le Premier ministre et par Maurice.

Il a notamment rappelé qu'Emirates avait répondu à l'appel du Premier ministre pour faciliter le retour des Mauriciens durant la récente crise géopolitique. Signe de son engagement renforcé envers Maurice, la compagnie assure désormais deux vols quotidiens, contre un seul auparavant.

Emirates a également annoncé l'ouverture, dès septembre, d'un salon dédié à l'aéroport, appelé à devenir une nouvelle référence au sein de son réseau mondial. Un investissement concret en faveur de la connectivité, de l'attractivité et du rayonnement de Maurice.