Ile Maurice: Le panneau de 40 km/h sera retiré

22 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Kavina Ramasawmy

Une publication sur Facebook dénonçant la limitation de vitesse de 40 km/h sur la voie de décélération à La Vigie a suscité de nombreuses réactions. L'auteur du message, publié dans le groupe Road Safety & Traffic Awareness, qualifiait cette limitation d'«abusive» et estimait qu'elle ne correspondait pas aux conditions de la route.

Interpellé dans les commentaires, le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a annoncé mardi que cette signalisation serait retirée à partir de ce mercredi. Selon lui, la décision a été prise lors d'une réunion présidée par le directeur de la Traffic Management and Road Safety Unit (TMRSU).

Cette annonce relance le débat sur la cohérence de la signalisation routière. Invité de l'émission Sécurité Nou Priorité, Barlen Munusami rappelle que les limitations de vitesse doivent être fondées sur des études techniques et être adaptées à la configuration des routes afin de garantir la sécurité des usagers. Il estime qu'une signalisation claire, cohérente et logique favorise un meilleur respect du Code de la route et contribue à réduire les risques d'accidents.

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