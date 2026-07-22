Ile Maurice: Amitié-Gokhoola - Le coup d'accélérateur promis pour le 8 août

Les habitants d'Amitié-Gokhoola devraient bientôt voir leurs doléances se concrétiser. Après plusieurs mois d'attente, les aménagements de sécurité routière réclamés dans la région devraient débuter le 8 août prochain, a annoncé le ministre du Transport terrestre, Osman Mahomed, mardi à l'Assemblée nationale.

Cette annonce intervient en soirée après un article publié par l'express, qui faisait état des préoccupations du conseiller de village Ramoortee Asyrigadoo. Celui-ci déplorait qu'aucune mesure concrète n'ait été mise en oeuvre malgré deux visites effectuées sur place par le ministre, les 15 mai 2025 et 15 avril 2026.

Dans une lettre adressée au ministre le 1er juillet, le conseiller réclamait notamment l'installation de ralentisseurs, l'aménagement d'un arrêt de bus (bus layby) ainsi que la modernisation du mini-rond-point avec une signalisation routière rétro-réfléchissante à haute visibilité.

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La question a également été soulevée lors de l'ajournement des travaux parlementaires mardi. Le député Nitin Prayag a demandé au ministre à quelle échéance ces aménagements seraient réalisés. En réponse, Osman Mahomed a indiqué que les procédures d'appel d'offres avaient retardé le projet, tout en assurant que celles-ci sont désormais finalisées. «Les procédures autour des tenders prennent beaucoup de temps, mais les travaux vont débuter dès le 8 août prochain. Les tenders ont déjà été attribués», a déclaré le ministre.