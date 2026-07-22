Ile Maurice: Pravind Jugnauth et Maneesh Gobin bientôt entendus par la FCC

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur le contrat pétrolier de près de Rs 30 milliards, attribué en 2023 à la société Mercantile and Maritime Group (MMG), entre dans une nouvelle phase. L'ancien Premier ministre Pravind Jugnauth ainsi que Maneesh Gobin seront prochainement entendus par les enquêteurs afin de fournir des explications sur les circonstances entourant ce dossier.

Pour l'heure, aucune date d'audition n'a été fixée. Selon les informations, la disponibilité de son avocat, Me Raouf Gulbul, serait un élément pris en compte avant de fixer la prochaine étape. Cette enquête porte notamment sur les conditions ayant conduit à l'attribution de ce contrat stratégique à MMG, fondée par l'homme d'affaires Murtaza Ali Lakhani.

Dans le même dossier, l'ancien ministre des Finances Renganaden Padayachy avait été arrêté en juin dernier aux côtés de l'ancien ministre du Commerce Soodesh Callichurn pour des soupçons de «public official using office for gratification».

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Par ailleurs, l'ancien ministre Deepak Balgobin devra se présenter devant le CCID ce vendredi. Les motifs précis de cette convocation n'ont pas encore été communiqués. L'enquête se poursuit afin d'établir les responsabilités dans cette affaire qui implique plusieurs anciens membres du gouvernement.