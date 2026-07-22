Ile Maurice: Des bijoux en or de Rs 200 000 volés lors d'un mariage

Ce qui devait être une journée de joie et de célébration s'est transformé en véritable cauchemar pour une habitante de Mont-Choisy âgée de 64 ans. Alors qu'elle assistait au mariage de sa nièce dans une salle de réception située à Khoyratty, à Terre-Rouge, elle a été victime d'un vol de bijoux.

Selon la plainte consignée à la police de Terre-Rouge, les faits remontent au samedi 18 juillet. La sexagénaire explique qu'au cours de la cérémonie, elle s'est rendue dans une chambre de la salle de réception afin d'y déposer les bijoux en or qu'elle portait. Elle les aurait laissés sur un lit avant de retourner profiter des festivités.

Mais, vers 16 heures, lorsqu'elle est revenue dans la pièce pour récupérer ses effets, la mauvaise surprise l'attendait. Son collier en or ainsi que sa chaîne en or avaient disparu. La valeur totale des bijoux volés est estimée à Rs 200 000.

La victime a finalement signalé le vol à la police le lundi 20 juillet. Les premières constatations effectuées sur les lieux ont révélé que la salle de réception ne dispose d'aucune caméra de vidéosurveillance, ce qui pourrait compliquer l'identification du ou des auteurs.

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À ce stade, aucun suspect n'a été identifié. Une enquête a été ouverte par la Criminal Investigation Division afin de faire la lumière sur cette affaire et de tenter de retrouver les bijoux volés.