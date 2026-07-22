Ile Maurice: Mieux représenter le pays sur la carte

Renforcer la visibilité internationale de l'île, améliorer la navigation et enrichir l'expérience des visiteurs. Tel est l'objectif du projet Street View Imagery à 360° sur Google Maps. Maurice faisait jusqu'ici partie des rares destinations touristiques ne disposant pas d'images Street View professionnelles sur Google Maps. Cette lacune limitait l'existence digitale du pays, alors que les voyageurs s'appuient de plus en plus sur les outils en ligne pour préparer leurs séjours et choisir les itinéraires de leurs destinations. Cette initiative vise ainsi à combler ce manque et à offrir une représentation numérique du territoire.

Pour les professionnels du tourisme, cette plateforme constituera un nouvel outil de promotion. Les hôtels, maisons d'hôtes, restaurants, sites culturels et autres opérateurs touristiques pourront gagner en visibilité en permettant aux internautes de mieux découvrir leur environnement avant même leur déplacement avec une vision plus authentique des lieux proposés. Cette technologie permettra aux voyageurs la possibilité de mieux préparer leurs déplacements, d'explorer les différents lieux d'intérêt et d'avoir un aperçu plus précis des destinations avant leur visite.

Au-delà de l'activité touristique, les usagers de la route pourront également tirer profit de cette nouvelle couverture visuelle, notamment pour mieux repérer les lieux, évaluer les accès routiers ou se déplacer dans des zones moins familières. À plus long terme, ces données pourraient aussi représenter une ressource utile pour la planification urbaine, la gestion des infrastructures, le suivi environnemental ou encore la préparation des interventions en situation d'urgence. Cette nouvelle base d'images pourra donc servir aux habitants, aux entreprises et aux différents secteurs.

La MTPA partenaire

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La campagne officielle de cartographie a débuté le 19 juillet et se poursuivra jusqu'au 21 août. Elle est menée par World Travel in 360, partenaire agréé de Google pour la collecte d'images Street View. C'est la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) qui apporte son soutien logistique et facilitera les autorisations nécessaires au déploiement de cette initiative à travers l'île.

Quatre véhicules spécialement équipés de caméras ultra haute définition à 360° parcourront le territoire afin de capter des images du réseau routier public, des principales attractions touristiques, des sites historiques ainsi que de certains parcours côtiers. Une fois traitées et intégrées aux plateformes Google Maps et Google Earth, ces images permettront aux internautes du monde entier de survoler Maurice virtuellement.

Selon Benoît Harter, directeur de la MTPA, «le voyage commence bien avant que l'on monte à bord d'un avion. Aujourd'hui, les gens explorent les destinations en ligne, comparent les expériences et cherchent à se rassurer avant de prendre leur décision. Street View permet à l'île Maurice de se présenter telle qu'elle est réellement, c'està-dire belle, accueillante, authentique et facilement accessible. Cela donne aux visiteurs potentiels la confiance nécessaire pour découvrir notre île, tout en créant une valeur durable pour nos habitants, nos entreprises et notre secteur touristique.»

Par ailleurs, affirme la MTPA, la collecte des images Street View sera réalisée conformément aux normes de protection de la vie privée établies par Google. Avant leur publication, les visages des personnes apparaissant sur les images ainsi que les plaques d'immatriculation des véhicules seront automatiquement floutés grâce à une technologie avancée.