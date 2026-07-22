Afrique: Une CAN à 28 pays dès 2027 annoncé par le président de la CAF Patrice Motsepe

À un an de l'édition 2027 de la Coupe d'Afrique des nations, le patron de la Confédération africaine de football Patrice Motsepe a annoncé l'élargissement de nombre de participants lors d'une conférence de presse ce mercredi 22 juillet.

La réforme d'une CAN à 28 entrera donc en vigueur dès la CAN 2027, organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, du 19 juin au 17 juillet 2027. « Nous avons augmenté le nombre de participants à la prochaine édition de la CAN », a-t-il déclaré, officialisant ainsi l'élargissement du tournoi continental. Il avait déjà abordé ce sujet lors d'une conférence de presse au Maroc lors de la dernière CAN.

Patrice Motsepe continue d'accorder sa confiance aux trois prochains pays organisateurs. « Les gouvernements du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda font preuve d'un engagement exemplaire et travaillent en étroite collaboration avec la CAF afin de garantir que l'ensemble des infrastructures (stades, terrains d'entraînement, hébergements, transports, dispositifs sécuritaires et médicaux, réseaux technologiques et moyens de diffusion) réponde aux exigences nécessaires au succès de l'événement », a d'ailleurs communiqué l'instance dans la continuité de la conférence de presse.

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Avec quatre équipes supplémentaires, la phase de groupes devrait désormais compter sept poules de quatre sélections. Lors du précédent format à 24 équipes, les sélections étaient réparties en six groupes de quatre. Les deux premiers de chaque poule ainsi que les quatre meilleurs troisièmes décrochaient leur billet pour les huitièmes de finale.

Les qualifications pour la CAN 2027 doivent se dérouler sur trois fenêtres internationales. Les deux premières journées entre le 21 septembre et le 6 octobre 2026, les troisième et quatrième journées du 9 au 17 novembre 2026, puis les deux dernières journées du 22 au 30 mars 2027.

Doublement de la prime du vainqueur de la CAN féminine 2026

Patrice Motsepe a aussi annoncé une hausse de 100% pour le Prize-money du vainqueur de la CAN féminine 2026. L'équipe qui remportera le tournoi repartira avec 2 millions de dollars de primes contre un million auparavant. Le vice-champion empochera 750 000 dollars, contre 500 000 pour le troisième et 400 000 pour l'autre demi-finaliste. Chacune des 16 sélections qualifiées recevra au minimum une prime de participation de 150 000 dollars, contre 125 000 précédemment.

Patrice Motsepe, s'est félicité des performances remarquables réalisées par les 10 sélections africaines engagées lors de la Coupe du Monde. Le continent africain était représenté lors de cette édition par l'Algérie, le Cap-vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie.

« Les sélections africaines ont accompli des progrès considérables et enregistré des succès majeurs lors de cette Coupe du Monde 2026 ; je suis extrêmement fier de leur parcours. Avec 90 % d'équipes qualifiées pour la phase à élimination directe, nos représentants ont écrit une nouvelle page de notre histoire sportive. À titre de comparaison, le taux de qualification des équipes africaines pour le second tour était de 40 % en 2022, 0 % en 2018 et 40 % en 2014 », a-t-il indiqué.