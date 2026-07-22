Afrique: La société égyptienne Reme-D lève 1,45 million de dollars pour développer le diagnostic moléculaire sur le continent

La start-up égyptienne spécialisée dans les technologies de la santé, Reme-D, a levé 1,45 million de dollars lors d'un tour de table de pré-série A mené par Anara Impact Capital, afin d'accroître la production de ses tests de diagnostic moléculaire et de renforcer sa présence en Afrique et sur d'autres marchés mal desservis.

Le Global Innovation Fund, Africa Health Ventures et d'autres investisseurs ont participé à ce tour de table. Ce financement fait suite à un investissement de 500 000 dollars réalisé par le Global Innovation Fund en avril et permettra d'augmenter la capacité de production, de poursuivre l'expansion régionale et de développer de nouveaux produits de diagnostic.

Fondée en 2023 par Salma Tammam, Reme-D développe des tests de diagnostic moléculaire pour des maladies telles que la tuberculose, le VIH, l'hépatite et le papillomavirus humain (HPV). Ses produits sont conçus pour rester stables à des températures élevées, ce qui réduit le besoin de stockage dans la chaîne du froid et facilite leur distribution dans les zones reculées disposant d'infrastructures de santé limitées.

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Depuis sa création, l'entreprise basée au Caire a développé et commercialisé 30 produits de diagnostic et fourni plus de 550 000 tests en Égypte, au Kenya et au Soudan. Reme-D a également récemment équipé un laboratoire mobile alimenté à l'énergie solaire, mis en service à la demande du bureau égyptien de l'Organisation mondiale de la santé, afin de soutenir la surveillance des maladies à transmission vectorielle dans le pays.

L'entreprise prévoit d'emménager dans une nouvelle usine de fabrication de 1 500 mètres carrés, ce qui lui permettra de décupler sa capacité de production tout en élargissant son activité au diagnostic des maladies génétiques et du cancer.

Points clés à retenir

La dernière levée de fonds de Reme-D témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises africaines qui développent une production locale dans le secteur de la santé plutôt que de dépendre de produits médicaux importés. L'Afrique importe la majeure partie de ses équipements de diagnostic et de ses consommables de laboratoire, ce qui expose de nombreux pays à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à des coûts élevés.

En produisant localement des tests de diagnostic moléculaire, Reme-D vise à raccourcir les délais de livraison, à réduire les coûts et à améliorer l'accès à des tests de pointe pour des maladies qui constituent toujours des défis majeurs en matière de santé publique sur l'ensemble du continent. L'accent mis par l'entreprise sur les diagnostics résistants aux variations de température répond également à l'une des principales contraintes des infrastructures de santé en Afrique, où il est souvent impossible de disposer d'un système de réfrigération fiable en dehors des grandes villes.

L'expansion vers le diagnostic des maladies génétiques et du cancer reflète la demande croissante de tests plus avancés, à mesure que les systèmes de santé africains renforcent leurs programmes de dépistage et de détection précoce. Pour les investisseurs, l'entreprise s'inscrit dans une tendance plus large consistant à soutenir les entreprises de technologies de la santé qui allient fabrication locale, recherche scientifique et distribution régionale.

Si Reme-D parvient à augmenter sa production et à s'étendre sur d'autres marchés africains, cela pourrait contribuer à réduire la dépendance vis-à-vis des tests diagnostiques importés, tout en favorisant une détection et un traitement plus rapides des maladies au sein des systèmes de santé publics et privés.