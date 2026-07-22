Egypte: La société égyptienne Kuadra lève des fonds pour introduire l'IA dans le secteur du bâtiment

La start-up égyptienne Kuadra, spécialisée dans les technologies de construction, a levé des fonds dans le cadre d'un tour de table mené par Edafa Venture Capital afin d'accélérer le lancement de ce qu'elle présente comme la première plateforme d'IA unifiée d'Égypte destinée à gérer l'ensemble du cycle de vie des projets de construction.

Ces fonds serviront à soutenir le développement de produits, l'expansion commerciale et la conclusion de nouveaux partenariats avec de grands entrepreneurs. Kuadra prévoit également d'étendre sa technologie d'IA à d'autres secteurs, notamment celui du pétrole et du gaz. Les conditions financières de cet investissement n'ont pas été divulguées.

Fondée en 2025 par Ahmed Salem, Kuadra développe des logiciels d'IA qui automatisent les processus d'ingénierie et d'approvisionnement. Sa plateforme aide les entrepreneurs à examiner les dossiers d'appel d'offres, à extraire les spécifications techniques, à attribuer les lots de travaux, à automatiser les achats et à évaluer les offres des fournisseurs via un système unique. L'entreprise affirme que son logiciel peut réduire le temps d'examen des appels d'offres de plusieurs jours ou semaines à quelques heures seulement, en organisant automatiquement les exigences du projet, notamment les matériaux, les dimensions, les marques et les normes techniques.

Cet investissement fait suite à l'acquisition par Edafa Venture Capital d'une participation dans Kuadra via des transactions à six chiffres annoncées en juin, dans le cadre de sa stratégie visant à élargir son portefeuille d'entreprises spécialisées dans l'IA. Kuadra précise que sa technologie est conçue pour améliorer l'efficacité plutôt que pour remplacer les ingénieurs, en automatisant les tâches techniques répétitives et en réduisant les erreurs manuelles. L'entreprise prévoit de se développer à travers le Moyen-Orient tout en renforçant ses relations avec les entreprises de construction, alors que la demande d'outils numériques ne cesse de croître dans l'un des plus grands secteurs d'activité d'Égypte.

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Points clés à retenir

Le secteur de la construction reste l'un des moins numérisés, bien qu'il représente une part importante de l'activité économique en Afrique et au Moyen-Orient. Les entrepreneurs s'appuient encore largement sur des tableurs, des e-mails et des vérifications manuelles pour gérer les achats, les appels d'offres et la documentation des projets, ce qui ralentit les projets et en augmente le coût. L'intelligence artificielle s'impose comme un moyen d'automatiser ces flux de travail générant une grande quantité de documents, sans pour autant remplacer le coeur du travail d'ingénierie.

Des start-ups telles que Kuadra ciblent un vaste marché où les gains de productivité peuvent se traduire par une réduction des coûts et une livraison plus rapide des projets. Le secteur égyptien de la construction s'est développé ces dernières années grâce à des projets d'infrastructures publics, des programmes immobiliers et des investissements industriels, créant ainsi une demande pour des technologies permettant d'améliorer l'exécution des projets.

Cette évolution reflète également une tendance plus large dans le financement des start-ups africaines, où les investisseurs soutiennent de plus en plus les entreprises d'IA qui résolvent des problèmes spécifiques à un secteur plutôt que celles qui développent des outils d'IA à usage général. En se concentrant sur la construction et en s'étendant aux secteurs du pétrole et du gaz, Kuadra se positionne dans des secteurs où les grands projets génèrent d'énormes volumes de documentation technique et d'activités d'approvisionnement, ce qui les rend particulièrement adaptés à l'automatisation des flux de travail.