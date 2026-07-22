Egypte: NVIDIA lance son programme mondial de soutien aux start-ups spécialisées dans l'IA en Égypte

NVIDIA a lancé son premier événement SIGNALS en Égypte, en partenariat avec RiseUp, A15 et BitRoot, afin de mettre en relation les start-ups locales spécialisées dans l'intelligence artificielle avec son écosystème mondial de start-ups, alors que le fabricant de puces étend son soutien aux fondateurs d'entreprises spécialisées dans l'IA à travers le Moyen-Orient et l'Afrique.

Cet événement inaugural, qui s'est tenu au Grand Musée égyptien, était animé par Basil Fateen, responsable des start-ups et du capital-risque chez NVIDIA pour le Moyen-Orient et l'Afrique. La session a permis de présenter aux fondateurs les nouvelles tendances en matière d'IA, le programme d'accompagnement NVIDIA Inception, ainsi que les critères recherchés par les investisseurs chez les entreprises spécialisées dans l'IA. Des fondateurs d'Intella, de Valify Solutions, de Paymob et de Bluworks ont également partagé leurs expériences dans la création d'entreprises axées sur l'IA.

L'événement a permis aux entrepreneurs d'obtenir des conseils pour rejoindre NVIDIA Inception, l'accélérateur de start-ups de l'entreprise, qui offre à ses membres des crédits GPU, des formations techniques, un soutien en ingénierie et l'accès à des partenariats de commercialisation.

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Les organisateurs ont indiqué que cette initiative deviendrait un programme récurrent en Égypte, offrant aux start-ups locales un accès direct aux équipes techniques de NVIDIA, aux investisseurs et aux partenaires régionaux.

Ce lancement intervient alors que l'écosystème des start-ups égyptiennes spécialisées dans l'IA continue de se développer, les fondateurs développant des produits dans les domaines de la fintech, des logiciels d'entreprise, du service client et de l'automatisation. Abdelhameed Sharara, fondateur de RiseUp, a déclaré que ce partenariat visait à aider les start-ups égyptiennes à acquérir les connaissances et les relations nécessaires pour être compétitives à l'international, tandis que M. Fateen a précisé que NVIDIA souhaitait aider les fondateurs de la région à transformer leurs idées en matière d'IA en produits commerciaux.

Points clés à retenir

La décision de NVIDIA de lancer SIGNALS en Égypte reflète l'importance croissante de ce pays en tant que pôle des start-ups spécialisées dans l'IA en Afrique et au Moyen-Orient. Bien que l'accès aux compétences techniques se soit amélioré dans toute la région, de nombreuses start-ups se heurtent encore à des obstacles pour obtenir de la puissance de calcul, un soutien technique spécialisé et nouer des relations avec des investisseurs internationaux. Des programmes tels que NVIDIA Inception visent à combler ce fossé en offrant aux start-ups l'accès à des ressources GPU, des outils logiciels, une expertise technique et des partenariats commerciaux auxquels les entreprises en phase de démarrage auraient autrement difficilement accès.

Pour NVIDIA, l'expansion de son écosystème de start-ups contribue également à accroître l'adoption de son infrastructure d'IA, à mesure que davantage d'entreprises développent des produits à l'aide de son matériel et de ses logiciels. L'Égypte accueille désormais un nombre croissant de start-ups spécialisées dans l'IA, actives dans des secteurs tels que les services financiers, la santé, les logiciels d'entreprise et les technologies gouvernementales, soutenues par un vaste vivier de talents en ingénierie et un écosystème de capital-risque en pleine expansion.

Le programme SIGNALS, organisé régulièrement, pourrait renforcer cette dynamique en mettant en relation les fondateurs égyptiens avec les réseaux mondiaux d'IA, tout en offrant aux investisseurs une meilleure visibilité sur les start-ups émergeant de l'un des plus grands marchés technologiques d'Afrique.