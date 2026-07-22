Afrique du Sud: La société sud-africaine Cue lève 5 millions de dollars pour développer sa plateforme de service client basée sur l'IA

22 Juillet 2026
Daba Finance (Abidjan)

La start-up sud-africaine Cue, spécialisée dans les logiciels de service client, a levé 5 millions de dollars lors d'un tour de table co-dirigé par Knife Capital et FAM Investments, alors qu'elle développe sa plateforme d'IA destinée aux entreprises qui adoptent un service client autonome.

Ces fonds serviront à accélérer le développement de produits, l'expansion internationale et les investissements dans les fonctionnalités vocales, la sécurité et les intégrations d'entreprise. Ce dernier tour de table fait suite à une levée de fonds de 2 millions de dollars réalisée début 2024.

Fondée en 2015, Cue propose un logiciel d'engagement client qui combine des chatbots, un chat en direct et des agents IA sur WhatsApp et d'autres réseaux sociaux. La plateforme est utilisée par plus de 500 entreprises en Afrique du Sud et au Royaume-Uni, aidant ces dernières à automatiser leurs interactions avec la clientèle tout en permettant aux agents humains de se consacrer aux demandes plus complexes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'entreprise a lancé sa plateforme « AI Agents » fin 2024, permettant aux entreprises d'automatiser les demandes courantes des clients, de personnaliser les interactions et de résoudre les problèmes avec moins d'intervention humaine. Richard Nischk, directeur général, a déclaré que l'adoption croissante de l'intelligence artificielle modifie la manière dont les entreprises abordent le service client, celles-ci recherchant de plus en plus une plateforme unique plutôt que plusieurs outils autonomes. Cue prévoit de tirer parti de cette demande en se développant sur de nouveaux marchés et en renforçant son offre destinée aux entreprises.

Points clés à retenir

Le service client est devenu l'un des domaines d'application de l'intelligence artificielle qui connaît la croissance la plus rapide, les entreprises cherchant à réduire leurs coûts d'assistance tout en améliorant leurs délais de réponse. Les premiers chatbots ne traitaient que des questions basiques et redirigeaient souvent les clients vers des agents humains.

Les nouveaux modèles d'IA sont capables de comprendre des demandes plus complexes, d'accéder aux bases de connaissances de l'entreprise et de mener à bien des tâches de A à Z, rendant ainsi le service client autonome de plus en plus viable. Cette évolution a ouvert des perspectives pour les start-ups qui développent des plateformes d'IA spécifiques à un secteur plutôt que des modèles polyvalents.

En Afrique, où WhatsApp est devenu un canal de communication incontournable pour les consommateurs et les entreprises, les plateformes de service client basées sur la messagerie ont gagné en popularité. Les entreprises recherchent désormais des logiciels combinant IA, agents en direct, analyses et données clients au sein d'une seule et même plateforme, plutôt que de gérer des systèmes distincts.

Les investisseurs manifestent également un intérêt accru pour les entreprises spécialisées dans l'IA d'entreprise, qui génèrent des revenus récurrents et disposent d'une clientèle établie. La dernière levée de fonds de Cue reflète cette tendance, alors que la demande s'accroît pour des logiciels aidant les entreprises à améliorer l'expérience client tout en réduisant leurs coûts d'exploitation grâce à l'automatisation.

Lire l'article original sur Daba Finance.

Tagged:
Copyright © 2026 Daba Finance. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.