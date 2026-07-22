Afrique du Sud: La société sud-africaine Cue lève 5 millions de dollars pour développer sa plateforme de service client basée sur l'IA

La start-up sud-africaine Cue, spécialisée dans les logiciels de service client, a levé 5 millions de dollars lors d'un tour de table co-dirigé par Knife Capital et FAM Investments, alors qu'elle développe sa plateforme d'IA destinée aux entreprises qui adoptent un service client autonome.

Ces fonds serviront à accélérer le développement de produits, l'expansion internationale et les investissements dans les fonctionnalités vocales, la sécurité et les intégrations d'entreprise. Ce dernier tour de table fait suite à une levée de fonds de 2 millions de dollars réalisée début 2024.

Fondée en 2015, Cue propose un logiciel d'engagement client qui combine des chatbots, un chat en direct et des agents IA sur WhatsApp et d'autres réseaux sociaux. La plateforme est utilisée par plus de 500 entreprises en Afrique du Sud et au Royaume-Uni, aidant ces dernières à automatiser leurs interactions avec la clientèle tout en permettant aux agents humains de se consacrer aux demandes plus complexes.

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L'entreprise a lancé sa plateforme « AI Agents » fin 2024, permettant aux entreprises d'automatiser les demandes courantes des clients, de personnaliser les interactions et de résoudre les problèmes avec moins d'intervention humaine. Richard Nischk, directeur général, a déclaré que l'adoption croissante de l'intelligence artificielle modifie la manière dont les entreprises abordent le service client, celles-ci recherchant de plus en plus une plateforme unique plutôt que plusieurs outils autonomes. Cue prévoit de tirer parti de cette demande en se développant sur de nouveaux marchés et en renforçant son offre destinée aux entreprises.

Points clés à retenir

Le service client est devenu l'un des domaines d'application de l'intelligence artificielle qui connaît la croissance la plus rapide, les entreprises cherchant à réduire leurs coûts d'assistance tout en améliorant leurs délais de réponse. Les premiers chatbots ne traitaient que des questions basiques et redirigeaient souvent les clients vers des agents humains.

Les nouveaux modèles d'IA sont capables de comprendre des demandes plus complexes, d'accéder aux bases de connaissances de l'entreprise et de mener à bien des tâches de A à Z, rendant ainsi le service client autonome de plus en plus viable. Cette évolution a ouvert des perspectives pour les start-ups qui développent des plateformes d'IA spécifiques à un secteur plutôt que des modèles polyvalents.

En Afrique, où WhatsApp est devenu un canal de communication incontournable pour les consommateurs et les entreprises, les plateformes de service client basées sur la messagerie ont gagné en popularité. Les entreprises recherchent désormais des logiciels combinant IA, agents en direct, analyses et données clients au sein d'une seule et même plateforme, plutôt que de gérer des systèmes distincts.

Les investisseurs manifestent également un intérêt accru pour les entreprises spécialisées dans l'IA d'entreprise, qui génèrent des revenus récurrents et disposent d'une clientèle établie. La dernière levée de fonds de Cue reflète cette tendance, alors que la demande s'accroît pour des logiciels aidant les entreprises à améliorer l'expérience client tout en réduisant leurs coûts d'exploitation grâce à l'automatisation.