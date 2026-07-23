Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 juillet 2026

revue de presse

Inflation maîtrisée, croissance à 6,7 % - La BCEAO affiche un bilan économique solide en 2025

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a présenté, ce mercredi 22 juillet 2026 à son siège de Dakar, son Rapport annuel au titre de l'exercice 2025. Présidée par le Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou, la cérémonie a réuni les principaux responsables de l'institution, notamment les Directeurs généraux en charge de l'Économie et de la Monnaie ainsi que de l'Inclusion financière, qui ont détaillé les résultats enregistrés au cours de l'année écoulée et les grandes orientations stratégiques de la Banque centrale.

Placée sous le signe de la transparence et de la redevabilité, cette présentation a permis de mettre en lumière les performances macroéconomiques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) dans un environnement international particulièrement incertain, marqué par les tensions géopolitiques, la fragmentation des échanges commerciaux, la volatilité des marchés financiers ainsi que les effets persistants des changements climatiques. [Source allAfrica]

Vague de chaleur : La Tunisie confrontée à une crise énergétique

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En Tunisie, de longues coupures d'électricité dans tout le pays sont venues s'ajouter aux difficultés causées par une intense vague de chaleur, avec des températures atteignant 49 °C, ce qui fait craindre à beaucoup pour leurs moyens de subsistance.

Depuis plusieurs jours, la STEG, la société publique d'électricité et de gaz, publie quotidiennement des alertes canicule indiquant les quartiers dans lesquels elle procédera à des coupures d'électricité afin de réduire la pression sur le réseau national.

Faycel Trifa, directeur général de la STEG, a déclaré que l'utilisation intensive des climatiseurs avait poussé le réseau électrique à ses limites. [Source Africanews]

Libye-élections : Un forum rejette tout partage du pouvoir

Le deuxième Forum national de Misrata a appelé à l’organisation rapide d’élections nationales et rejeté tout accord politique fondé sur un partage du pouvoir entre acteurs non élus, estimant qu’une telle approche prolongerait la transition en Libye.

Les participants au deuxième Forum national, réuni à Misrata, ont publié une déclaration dans laquelle ils réaffirment leur opposition à tout accord ou arrangement politique visant à répartir le pouvoir ou les fonctions entre des acteurs non élus. Selon eux, toute formule s’écartant d’un processus électoral ne ferait que prolonger la crise politique que traverse la Libye.

Dans leur déclaration, les participants ont également rejeté la nomination à des fonctions publiques de personnes mentionnées dans les rapports du Groupe d’experts du Conseil de sécurité des Nations Unies, ou reconnues coupables de faits de corruption ou de violations des droits de l’homme. [Source Apanews]

Burkina, Mali, Niger : Les mines au cœur du financement des groupes jihadistes

Les groupes jihadistes présents au Burkina Faso, au Mali et au Niger exploitent de plus en plus les ressources minières, notamment l'or, pour financer leurs activités et étendre leur emprise, selon un rapport d'Acled.

Les groupes jihadistes actifs au Burkina Faso, au Mali et au Niger utilisent de plus en plus les ressources minières pour financer leurs opérations et renforcer leur contrôle territorial. C'est le constat dressé par l'ONG Acled dans un rapport publié mercredi, après l'analyse de plus de 1 000 incidents violents survenus entre 2015 et juin 2026 autour de sites miniers stratégiques.

Selon l'organisation, "les groupes armés exploitent de plus en plus les économies minières pour financer leurs activités et lancer une guerre économique contre les États qu'ils combattent". Au-delà des revenus générés, ces zones permettent aussi de contrôler les routes, d'imposer leur autorité aux populations locales et d'étendre leur influence. [Source Africa Radio]

Burundi : Dix ans après la disparition du journaliste d'Iwacu Jean Bigirimana, le mystère reste entier

Au Burundi, cela fait dix ans qu’a disparu le journaliste du média indépendant Iwacu, Jean Bigirimana. Enlevé sur le terrain le 22 juillet 2016 et emmené dans un pick-up, selon des témoins, il n’a jamais été retrouvé. Reporters sans frontières (RSF) dénonce cette impunité persistante et appelle les autorités à sortir de leur silence afin de faire toute la lumière sur son sort.

Le 22 juillet 2016, Jean Bigirimana, journaliste de 37 ans travaillant pour Iwacu, média indépendant emblématique au Burundi, se rend à Bugarama, à 40 km au nord de la ville de Bujumbura, pour y rencontrer un homme qui travaille pour les services de renseignements.

Ses collègues, sa femme et ses deux enfants commencent à s’inquiéter en fin d’après-midi en ne le voyant pas revenir. Le journal alerte la police, sans succès. Iwacu va finir par lancer sa propre enquête. [Source RFI]

CAN : Le président de la CAF acte le passage de 24 à 28 équipes à compter de 2027

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a confirmé, mercredi à Johannesburg, l’élargissement de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) à 28 équipes dès l’édition 2027, contre 24 auparavant.

‘’Nous avons augmenté le nombre de pays participants à la prochaine édition de la CAN. On passera à 28 équipes’’, a-t-il dit lors d’une conférence de presse, rappelant que la prochaine édition va se dérouler conjointement au Kenya, en Ouganda et Tanzanie.

‘’Les gouvernements du Kenya, de la Tanzanie et de l’Ouganda font preuve d’un engagement exemplaire et travaillent en étroite collaboration avec la CAF afin de garantir que l’ensemble des infrastructures, stades, terrains d’entraînement, hébergements, transports, dispositifs sécuritaires et médicaux, réseaux technologiques et moyens de diffusion, réponde aux exigences nécessaires au succès de l’événement’’, a assuré Patrice Motsepe. [Source Agence de Presse Sénégalaise]

Bénin : Boni Yayi annonce qu’il siégera finalement au Sénat

Alors qu’il avait déclaré ne pas vouloir siéger au Sénat lors de la révision de la Constitution, l’ancien président béninois Boni Yayi a changé de position. Dans un message publié ce mercredi sur sa page Meta, il annonce qu’il exercera son droit de sénateur, estimant que la nouvelle institution peut devenir « un cadre de dialogue politique » dans le contexte actuel.

L’ancien président de la République Boni Yayi siègera finalement au Sénat. Dans un message publié ce mercredi sur sa page Meta, il annonce avoir décidé d’exercer son droit de sénateur, quelques mois après avoir exprimé des réserves sur la création de cette nouvelle institution. [Source Beninwebtv]

Togo : L’opposition préoccupée par la présence de forces de l’Africa Corps et turques dans le Nord

Trois regroupements de partis politiques de l’opposition et d’organisations de la société civile réclament, conjointement, « l’ouverture immédiate d’un débat public sur la présence de toute force militaire ou paramilitaire étrangère au Togo ».

L’opposition togolaise a exprimé ses préoccupations concernant la présence présumée de « forces étrangères » dans le nord du pays, évoquant notamment des mercenaires russes du groupe paramilitaire Africa Corps et des forces turques de la société militaire privée Sadat, dans un communiqué transmis à l’AFP mardi 21 juillet.

Depuis fin 2021, l’extrême-nord du pays est en proie à des incursions de groupes jihadistes. Ils minent le Sahel voisin depuis une décennie et s’étendent progressivement aux pays côtiers, comme le Togo. [Source Jeune Afrique]

Angola : Deux Russes condamnés à 8 et 11 ans de prison pour espionnage et terrorisme

Deux ressortissants russes, arrêtés en Angola après des manifestations ayant engendré des émeutes et des pillages il y a un an, ont été condamnés tard mardi à 8 et 11 ans de prison, notamment pour espionnage et terrorisme, ont rapporté plusieurs médias angolais.

Un mouvement de contestation sociale, initié par une grève des taxis contre la hausse des prix des carburants, avait tourné à trois jours d’émeutes entre le 28 et le 30 juillet 2025, entraînant la mort de 22 personnes, selon le ministère de l’Intérieur angolais.

La police avait à l’époque fait état de 30 décès, dont un policier, ainsi que 200 personnes blessées et 1 200 arrêtées.

Dans ses réquisitions en début de mois, le parquet accusait les prévenus d’avoir planifié des activités visant à déstabiliser l’Angola en « préparant un coup d’État » et en cherchant à « capturer des actifs économiques nationaux ». [Source Senenews]

Enlèvements et homicides: le 24 juillet décrété journée de deuil national à Madagascar

Face à la multiplication des enlèvements et des assassinats à travers le pays ces dernières semaines, la Présidence de la Refon­dation de la République de Madagascar a publié, hier soir, le décret n° 2026-1822 déclarant le 24 juillet « jour de deuil national ».

Les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments pub­lics. Les débits de boissons alcoolisées seront fermés et la vente d’alcool interdite sur toute l’étendue du territoire. Tous les événements publics et fêtes seront interdits. Cette journée est également déclarée chômée et payée. [Source Newsmada]