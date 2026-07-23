Niger: Trois ans de régime militaire ont aggravé la crise des droits humains

communiqué de presse

Nairobi — La menace sécuritaire favorise la répression de l'opposition politique, de la société civile et des médias

Au Niger, la junte militaire a établi un régime autoritaire, démantelé les institutions démocratiques et intensifié la répression depuis sa prise du pouvoir il y a trois ans, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.

Le 26 juillet 2023, le général Abdourahamane Tiani et d'autres officiers de l'armée nigérienne ont renversé le gouvernement élu du président Mohamed Bazoum. Depuis lors, la junte a consolidé des pouvoirs étendus et incontrôlés, affaiblissant systématiquement les institutions susceptibles de demander des comptes aux autorités militaires.

Au cours de l'année écoulée, les autorités militaires ont dissous tous les partis politiques et plusieurs syndicats indépendants, suspendu des dizaines d'organisations de la société civile, détenu des journalistes en vertu d'une loi très large sur la cybercriminalité, déchu des opposants politiques de leur nationalité, criminalisé les relations homosexuelles consenties, annoncé le retrait du Niger de la Cour pénale internationale (CPI) et prolongé la transition politique du pays sans aucune perspective d'élections démocratiques.

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« Trois ans après le coup d'État, la junte nigérienne a élargi ses attaques contre les droits humains », a déclaré Ilaria Allegrozzi, chercheuse senior sur le Sahel à Human Rights Watch. « Les chefs militaires ont étendu leur propre pouvoir tout en restreignant l'espace civique et en fermant les recours judiciaires pour les victimes. »

La junte continue de détenir arbitrairement l'ancien président Bazoum, son épouse, l'ancien ministre de l'Intérieur Hama Amadou Souley et Moussa Tiangari, un éminent défenseur des droits humains. Dans des avis publiés en février 2025 et en mai 2026, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a conclu que la détention de Mohamed Bazoum et Moussa Tiangari était arbitraire, en violation du droit international relatif aux droits humains, et a appelé les autorités à les libérer.

En mars, la junte a adopté un nouveau code de procédure pénale fixant la détention provisoire dans les affaires de terrorisme à 12 mois, renouvelable une fois. Alors que Moussa Tiangari est détenu depuis décembre 2024 pour des accusations liées au terrorisme, ses avocats ont déposé une demande de libération devant la cour d'appel le 19 juin. Bien que la loi exige que le tribunal statue dans les trois jours, aucune décision n'a été rendue. Une semaine plus tard, les autorités ont modifié la loi, prolongeant la période maximale de détention provisoire à quatre ans, renouvelable une fois.

« La coïncidence est trop grave pour être passée sous silence », a déclaré sur les réseaux sociaux Hamid Amadou N'gadé, ancien conseiller en communication du président Bazoum. « Une justice digne de ce nom ne change pas les règles après coup pour maintenir un citoyen en prison. » Les avocats de Moussa Tiangari soutiennent que la disposition révisée ne peut pas s'appliquer de manière rétroactive pour justifier son maintien en détention.

Les autorités militaires ont également adopté une série de mesures qui restreignent la liberté des médias et l'espace civique. Elles ont ciblé des journalistes pour avoir couvert ou relayé des sujets d'intérêt public en vertu d'une législation très large sur la cybercriminalité. En octobre 2025, à Niamey, la capitale, la police a arrêté les journalistes Moussa Kaka, Abdoul Aziz Idé, Ibro Chaibou, Souleymane Brah, Youssouf Seriba et Oumarou Kané après qu'ils aient diffusé sur les réseaux sociaux une invitation à un point presse sur un fonds de solidarité visant à collecter de l'argent pour les forces de sécurité de l'État.

Les autorités les ont accusés de « complicité dans la diffusion de documents susceptibles de troubler l'ordre public », en vertu de la loi sur la cybercriminalité. En novembre, un tribunal a libéré Moussa Kaka, Abdoul Aziz Idé et Souleymane Brah sous caution et a maintenu Ibro Chaibou, Youssouf Seriba et Oumarou Kané en détention, ordonnant leur transfert à la prison de Kollo, en périphérie de Niamey. Youssouf Seriba et Oumarou Kané ont été libérés le 15 juillet, cependant Ibro Chaibou demeure en détention. La loi sur la cybercriminalité, modifiée par la junte en 2024, a réintroduit des peines d'emprisonnement et des amendes pour des troubles à l'ordre public définis dans un sens large.

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tous deux ratifiés par le Niger en 1986, garantissent les droits à la liberté d'opinion et d'expression.

Les autorités ont également tenté de réprimer les critiques au-delà des frontières du Niger. Depuis la fin de l'année 2024, les autorités ont temporairement déchu au moins 18 figures de l'opposition en exil de leur citoyenneté nigérienne, sur le fondement d'une ordonnance de 2024 prévoyant la création d'une base de données nationale des personnes soupçonnées de terrorisme.

En juin, les autorités ont révoqué la citoyenneté nigérienne de Mariama Djibrine, présidente d'une coalition de groupes d'opposition de la diaspora nigérienne, malienne et burkinabè qui plaide pour un retour à l'ordre constitutionnel dans les trois pays du Sahel. Ce mois-là, le ministre des Affaires étrangères a appelé les missions diplomatiques nigériennes à surveiller les critiques en ligne à l'égard des autorités militaires, démontrant une volonté de dissuader la diaspora de discuter de la situation des droits humains dans le pays.

En mars, le Niger a adopté un nouveau code pénal qui punit les relations homosexuelles consenties et les pratiques LGBT au sens large de 5 à 10 ans de prison et de lourdes amendes. Le mariage pour les personnes de même sexe est également passible de 10 à 20 ans d'emprisonnement, et les mêmes peines s'appliquent aux personnes qui facilitent, soutiennent, financent, mettent en place des organisations et des événements pour les personnes LGBT ou qui y participent.

Les médias internationaux ont rapporté que les forces de sécurité ont arrêté en juin au moins 16 personnes, y compris des hauts responsables au sein de la police, en vertu de la législation révisée. Au Niger, où les personnes LGBT sont déjà confrontées à la stigmatisation et à la discrimination, la criminalisation des relations homosexuelles a déjà des conséquences qui s'étendent au-delà des tribunaux. Plusieurs professionnels de santé communautaires ont raconté à Human Rights Watch qu'ils ont suspendu les activités de sensibilisation et de soutien pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes en raison de craintes de harcèlement ou de violences. La criminalisation par la junte des relations consenties entre personnes de même sexe enfreint ses obligations en vertu du droit régional et international relatif aux droits humains.

La situation sécuritaire dans le pays a continué de se dégrader. Les groupes armés islamistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont mené à plusieurs reprises des attaques meurtrières contre des civils dans la région occidentale de Tillabéri. Les forces de sécurité nigériennes ont répondu par des opérations de contre-insurrection violentes. En janvier, une frappe de drone militaire nigérien a tué au moins 17 civils sur un marché bondé dans l'ouest du Niger, en violation des interdictions de mener des attaques indiscriminées établies par le droit de la guerre.

Le retrait du Niger de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest en 2025, associé à son retrait de la CPI en juin, reflète une volonté plus large de la junte de restreindre les possibilités de responsabilisation au niveau régional et international.

Les relations internationales avec les autorités militaires nigériennes se sont souvent faites au détriment des droits humains. Certains gouvernements, dont les États-Unis, la Russie, la Turquie et l'Italie, ont donné la priorité à la coopération en matière de sécurité sans conditionner l'aide à des critères adéquats en matière de droits humains, malgré l'aggravation des violations commises par la junte.

Les Nations Unies n'ont pas systématiquement dénoncé les violations des droits humains commises par les autorités militaires nigériennes. Alors que l'ONU réexamine son approche de la région du Sahel, notamment à travers l'évaluation mandatée par le Secrétaire général António Guterres du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), les États membres de l'ONU devraient veiller à ce que la protection des droits humains et la reddition de comptes soient des piliers centraux de tout dialogue futur entre l'UNOWAS et le Niger, a déclaré Human Rights Watch.

« Les partenaires internationaux du Niger doivent se réengager pour faire face à l'intensification de la répression de la junte dans la quête de sécurité », a conclu Ilaria Allegrozzi. « Ils devraient faire pression sur les autorités pour qu'elles respectent les droits fondamentaux, libèrent les personnes détenues arbitrairement, cessent de cibler les opposants politiques et les détracteurs et définissent une feuille de route crédible vers un régime civil. »