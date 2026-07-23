Congo-Kinshasa: L'épidémie d'Ebola franchit le seuil symbolique des 1000 morts

En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola a franchi un nouveau seuil symbolique, mercredi 22 juillet. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 1 000 personnes infectées par le virus Bundibugyo sont mortes depuis la déclaration de cette nouvelle épidémie le 15 mai, avec près de 90 % des cas dans la province de l'Ituri où les enfants paient un lourd tribut.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recense désormais 1 001 morts, dont 999 en République démocratique du Congo (RDC), où plus de 2 470 cas confirmés ont été enregistrés depuis la mi-mai. En Ouganda voisin, deux décès ont été enregistrés à ce jour.

L'Ituri concentre à elle seule près de neuf cas sur dix, avec une forte transmission communautaire à Bunia, chef-lieu de la province, et dans ses alentours, constate l'OMS qui estime que l'épidémie conserve encore une longueur d'avance sur la riposte.

Selon les statistiques officielles, les adultes en âge de travailler, c'est-à-dire compris entre 18 et 50 ans, sont les plus touchés par la maladie, quand les mineurs et les personnes âgées de plus de 50 ans sont proportionnellement moins touchés.

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Autre sujet d'inquiétude : les enfants. Selon l'ONG Save the Children, 189 enfants sont déjà morts et 476 ont été infectés. Des milliers d'autres souffrent de traumatismes après avoir perdu un proche, après avoir été déplacés, ou parce qu'ils vivent sous la menace permanente du virus.

Si des essais cliniques sur des traitements et un candidat-vaccin sont en cours, les humanitaires redoutent que l'épidémie n'ait pas atteint son pic et que la propagation puisse durer encore des mois, alors que la riposte souffre d'un manque de financements.