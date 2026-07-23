Bénin: Alofa Cossi Codjo condamné à 30 ans de réclusion criminelle dans l'affaire Dangnivo

Au Bénin, le verdict est tombé dans l'affaire Dangnivo, du nom de ce syndicaliste et opposant béninois porté disparu et jamais retrouvé depuis 2010, sous le régime de l'ancien président Boni Yayi. Le tribunal a prononcé une lourde peine de 30 ans de réclusion criminelle contre Alofa Cossi Codjo, présenté comme l'assassin principal. Son co-accusé, en revanche, a été acquitté purement et simplement après 16 ans de détention provisoire. Une sentence prononcée en l'absence des avocats de la défense et de la partie civile, qui se sont retirés en pleine audience.

30 ans de réclusion criminelle pour Alofa Cossi Codjo, présenté par les enquêteurs comme le principal accusé dès le début de l'affaire en 2010. Son co-accusé, Donatien Amoussou, est quant à lui libre.

« Je suis soulagé, très soulagé », a déclaré l'intéressé au moment où les agents pénitentiaires le ramenaient dans le bureau du procureur. Son ordonnance de mise en liberté devrait être signée ce jour même.

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Un nouvel incident a marqué l'audience : la défense a refusé de plaider et s'est retirée. Tout au long du procès, elle a émis des doutes sur les prévenus présentés et remis en cause les dates et certains documents qu'elle juge falsifiés.

Selon la démonstration de la défense, le principal accusé se trouvait en détention pour une autre affaire au moment de la disparition du syndicaliste. Selon eux, Alofa Cossi Codjo n'était pas libre de ses mouvements pour aller perpétrer un assassinat. Au final, Le tribunal l'a jugé coupable d'assassinat.

Le verdict a été prononcé dans une salle déserte, en l'absence des avocats de la défense et de la partie civile, ainsi que de la famille du disparu. Celle-ci dispose de 15 jours pour faire appel.