Afrique du Sud: L'inflation bondit à 5 %, renforçant les anticipations d'une hausse des taux

L'inflation annuelle à la consommation en Afrique du Sud s'est accélérée à 5,0 % en juin, contre 4,5 % en mai, renforçant ainsi les anticipations selon lesquelles la Banque centrale sud-africaine pourrait resserrer sa politique monétaire, alors que la hausse des coûts des transports et du logement pousse la croissance des prix encore plus au-delà de son objectif.

Les données publiées par Statistics South Africa montrent que les prix des transports ont augmenté de 12,7 % en glissement annuel, contribuant à hauteur de 1,7 point de pourcentage à l'inflation globale. Le logement et les services publics ont augmenté de 5,5 %, ajoutant 1,3 point de pourcentage, tandis que les assurances et les services financiers ont progressé de 5,9 %, contribuant à hauteur de 0,6 point de pourcentage. L'inflation des biens a grimpé à 4,8 %, contre 4,4 % en mai, tandis que celle des services s'est accélérée à 5,2 %, contre 4,7 %.

Cette hausse de l'inflation intervient alors que les marchés mondiaux de l'énergie sont confrontés à une nouvelle vague d'incertitude suite à l'intensification des tensions au Moyen-Orient, qui ont perturbé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz et fait grimper les coûts des importations de pétrole, d'engrais et d'autres produits. La hausse de la facture des importations a renforcé les craintes que l'inflation ne reste élevée plus longtemps, compliquant les efforts de la banque centrale pour ramener l'inflation vers son objectif de 3 %.

Les anticipations d'inflation ont également augmenté. Selon la dernière enquête, les anticipations moyennes d'inflation à deux ans ont atteint 3,9 % au deuxième trimestre, contre 3,6 % auparavant. Le gouverneur de la Banque centrale sud-africaine, Lesetja Kganyago, a répété à plusieurs reprises que l'ancrage des anticipations d'inflation autour de l'objectif de la banque restait un objectif politique clé. Les derniers chiffres devraient renforcer les anticipations du marché selon lesquelles les décideurs politiques pourraient envisager de relever les taux d'intérêt si les pressions inflationnistes persistent.

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Points clés à retenir

La remontée de l'inflation en Afrique du Sud met en évidence le difficile équilibre auquel sont confrontées les banques centrales, alors que les tensions géopolitiques exercent une nouvelle pression sur les prix au moment même où l'inflation commençait à s'atténuer. La hausse des coûts du carburant et du transport maritime se répercute rapidement sur les prix des transports, des denrées alimentaires et d'autres biens de consommation dans les économies dépendantes des importations, faisant des chocs externes un facteur clé de l'inflation.

Pour la Banque de réserve d'Afrique du Sud, la hausse des anticipations d'inflation revêt une importance particulière, car elle peut influencer les négociations salariales, les décisions des entreprises en matière de tarification et l'inflation future. Dans le même temps, les décideurs politiques doivent mettre en balance les risques d'inflation et la faiblesse de l'économie nationale, où le chômage reste supérieur à 30 % et où une hausse des coûts d'emprunt pourrait ralentir encore davantage la croissance.

Le contraste avec le Nigeria souligne à quel point les défis de politique monétaire varient d'un pays africain à l'autre. Alors que la banque centrale du Nigeria a maintenu son taux directeur inchangé, l'inflation continuant de s'atténuer, l'Afrique du Sud fait face à une pression renouvelée due à des chocs de coûts externes qui pourraient retarder tout cycle d'assouplissement. Les mois à venir dépendront en grande partie de la stabilisation ou non des prix mondiaux de l'énergie, ou de leur capacité à continuer d'alimenter l'inflation importée, ce qui déterminera les perspectives en matière de taux d'intérêt et de croissance économique dans toute la région.