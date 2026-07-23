Afrique de l'Ouest: BRVM - Forte activité et hausses notables pour 5 actions clés, ETIT bondit de +100%

Mouvements notables sur le marché BRVM : Une analyse des performances récentes

Le marché boursier régional, le BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières), a été le théâtre de performances remarquables au cours des dernières semaines. Cinq actions en particulier ont attiré l'attention des investisseurs avec des mouvements de prix significatifs, témoignant de la vitalité des marchés financiers en Afrique de l'Ouest.

Ecobank Transnational Inc. (ETIT) en tête de course

La performance la plus impressionnante est sans doute celle d'Ecobank Transnational Inc. (ETIT), qui a enregistré un bond extraordinaire de +100% en seulement 30 jours, portant son cours actuel à 70 XOF. Cette hausse fulgurante positionne ETIT comme un acteur majeur à surveiller sur le marché régional, soulignant un intérêt croissant pour le secteur bancaire panafricain.

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Autres actions avec des gains solides

D'autres titres n'ont pas été en reste :

Uniwax Côte d'Ivoire (UNXC) : Le fabricant de textile a progressé de +13.86% sur les 7 derniers jours , atteignant 1890 XOF. Un signe positif pour l'industrie locale.

Le fabricant de textile a progressé de , atteignant 1890 XOF. Un signe positif pour l'industrie locale. Bank of Africa - Mali (BOAM) : L'action a augmenté de +26.52% sur 30 jours , s'établissant à 5630 XOF, reflétant la confiance des investisseurs dans le secteur bancaire malien.

L'action a augmenté de , s'établissant à 5630 XOF, reflétant la confiance des investisseurs dans le secteur bancaire malien. Bank of Africa - Burkina Faso (BOABF) : A également montré une belle dynamique avec une hausse de +5.49% en 7 jours , portant son prix à 7200 XOF.

A également montré une belle dynamique avec une hausse de , portant son prix à 7200 XOF. Total Côte d'Ivoire (TTLC) : Le géant de l'énergie a vu son titre s'apprécier de +5.36% en 7 jours, atteignant 2950 XOF, confirmant la résilience de ce secteur.

Ces performances soulignent l'opportunité que représentent les marchés africains pour les investisseurs avisés. Daba Finance s'engage à vous fournir les insights nécessaires pour naviguer ces marchés complexes et identifier les meilleures opportunités de croissance.

Avertissement : Les informations contenues dans cet article sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil en investissement. Effectuez toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.

Points clés à retenir

Le marché BRVM a enregistré une activité significative. 5 actions ont affiché des hausses remarquables. Ecobank Transnational Inc. (ETIT) a bondi de +100% en 30 jours. Uniwax Côte d'Ivoire et Bank of Africa - Mali parmi les principaux gagnants.