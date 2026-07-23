Congo-Kinshasa: Début de la campagne de réparation gratuite des fistules obstétricales à Mbuji-Mayi

Les femmes souffrant de fistules obstétricales sont invitées à se présenter au Centre hospitalier presbytérien de Mbuji-Mayi, dans la commune de Dibindi, afin de bénéficier de soins gratuits. Une campagne de réparation chirurgicale est lancée ce mercredi 22 juillet 2026 et se poursuivra jusqu'à la fin du mois d'août.

Selon le point focal de Fistula Clinic, une structure spécialisée dans la prise en charge de cette pathologie au Kasaï-Oriental, Dr Jean-Pierre Lukoji, le financement obtenu permettra d'offrir des soins complets et gratuits à une cinquantaine de femmes concernées :

« Les femmes nous viennent de partout : de Kabinda, de Tshiofa, de Kananga, de Tshikapa. Et cette année, nous avons déjà fait la première campagne qui a pris fin au mois de mai. Alors, comme il restait encore beaucoup de cas, Fondation Vodacom a pris ça en charge pour réparer au moins cinquante cas ».

Il appelle toutes les patientes vivant avec une fistule obstétricale à s'inscrire rapidement afin de profiter de cette opportunité, retrouver leur dignité et améliorer leur qualité de vie.

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Le docteur Lukoji précise que cette campagne offre beaucoup d'avantages aux patientes :

« Il y a le kit de réinsertion. Il y a aussi le kit nutrition. Donc, les malades sont pris en charge par rapport à la nourriture C'est le partenaire qui donne. Et à la fin de la campagne, il y a le kit de réinsertion qu'on donne aux malades réparés ».