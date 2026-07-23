Congo-Kinshasa: Le P-DDRCS renforce la coordination pour le rapatriement des Congolais associés à la LRA

La République démocratique du Congo (RDC) réaffirme son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la réintégration des ressortissants congolais associés aux groupes armés étrangers opérant dans la région des Grands Lacs. Dans cette optique, le Gouvernement congolais soutient les efforts de rapatriement des combattants congolais présents au sein de mouvements armés étrangers.

C'est dans ce cadre que le Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS) a organisé, mercredi 22 juillet 2026 à Kinshasa, un atelier réunissant des partenaires régionaux et internationaux. L'objectif était de renforcer la compréhension commune autour du processus de rapatriement des combattants congolais opérant volontairement au sein du groupe armé ougandais Armée de résistance du Seigneur (LRA).

Harmoniser les mécanismes de coordination

Marie Chantal Lumba Tshimanga, coordonnatrice nationale adjointe du P-DDRCS en charge des opérations et de la logistique, a souligné la nécessité de réunir l'ensemble des acteurs impliqués dans ce processus afin de garantir une approche commune.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Cette rencontre était pour qu'on puisse avoir une compréhension commune du cadre politique, juridique, institutionnel et opérationnel de ce processus ; surtout harmoniser le mécanisme de coordination entre les institutions nationales, les partenaires impliqués dans le rapatriement de ces personnes », a-t-elle expliqué.

Selon elle, l'atelier visait également à renforcer la collaboration entre les différentes parties prenantes engagées dans le retour volontaire des ressortissants congolais souhaitant regagner la RDC.

Sensibiliser les survivants de la LRA

Le P-DDRCS travaille actuellement avec un réseau chargé de la sensibilisation des Congolais associés à la LRA afin d'encourager ceux qui souhaitent rentrer au pays à se manifester.

Cette démarche s'inscrit dans les efforts de réintégration et de stabilisation menés par le programme en faveur des personnes sorties des groupes armés opérant dans la région.

Quinze combattants déjà rapatriés

Marie Chantal Lumba Tshimanga a également évoqué une première expérience de rapatriement menée par le programme. Selon le P-DDRCS, quinze combattants congolais ont déjà été rapatriés dans le cadre de cette initiative.

« Ils se trouvent à Faradje. Pour le moment, nous sommes en train de les identifier », a-t-elle précisé.

Les opérations d'identification sont en cours avant leur prise en charge dans le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration.