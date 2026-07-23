Cote d'Ivoire: Décès d'Émile Constant Bombet - Le Pdci-Rda perd l'un de ses derniers grands serviteurs de l'État

Le parti octogénaire est en deuil. Émile Constant Bombet est décédé à l'âge de 85 ans laissant l'image d'un homme d'État qui a marqué plusieurs décennies de la vie politique ivoirienne.

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) est en deuil. Son vice-président, Émile Constant Bombet, ancien ministre d'État, ministre de l'Intérieur, est décédé le mercredi 22 juillet 2026, à l'âge de 85 ans.

Avec sa disparition, la Côte d'Ivoire perd une figure marquante de son histoire politique et administrative, dont la carrière s'est étendue sur plusieurs décennies au service de l'État.

Homme de devoir et de discipline, Émile Constant Bombet appartenait à cette génération de hauts fonctionnaires formés sous le Président Félix Houphouët-Boigny, qui ont contribué à bâtir les institutions du pays.

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Né le 16 mars 1941 à Rubino, dans la sous-préfecture d'Agboville, il entame sa carrière comme colonel de l'armée, avant de rejoindre les plus hautes sphères de l'administration ivoirienne.

En novembre 1990, Félix Houphouët-Boigny le nomme ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Après le décès du Père de la Nation, il est reconduit dans ses fonctions par le Premier ministre Daniel Kablan Duncan, puis élevé au rang de ministre d'État sous la présidence d'Henri Konan Bédié.

Devenu ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, il conservera ce portefeuille stratégique jusqu'au coup d'État du 24 décembre 1999. Sa longévité à la tête du ministère de l'Intérieur fait de lui l'un des principaux acteurs de la vie politique ivoirienne des années 1990.

Cette période reste notamment marquée par les débats autour du concept d'ivoirité, promu sous le régime du Président Henri Konan Bédié. Si ce concept était présenté comme une valorisation de l'identité culturelle ivoirienne, il demeure également associé à une période de fortes controverses politiques ayant profondément marqué l'histoire du pays.

Resté fidèle au Pdci-Rda après son départ du gouvernement, Émile Constant Bombet continuait de jouer un rôle de premier plan au sein de son parti. Vice-président du parti, il avait récemment été nommé vice-coordinateur des activités des vice-présidents de la formation politique, témoignant de la confiance que lui accordait encore la direction du parti.

L'annonce de son décès suscite une vive émotion au sein de la classe politique, où nombreux saluent la mémoire d'un homme qui aura consacré une grande partie de sa vie au service de l'État et de son engagement politique.

En cette douloureuse circonstance, les pensées vont à sa famille, à ses proches, ainsi qu'aux militants et responsables du Pdci-Rda, frappés par la disparition de l'un de leurs plus illustres dirigeants.

Émile Constant Bombet laisse derrière lui le souvenir d'un homme d'État dont le parcours demeure intimement lié à une page importante de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire.