Le gouvernement poursuit sa stratégie de renforcement des infrastructures et de développement territorial. Réuni le 22 juillet 2026 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan-Plateau, sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara, le Conseil des ministres a adopté plusieurs décrets portant sur des accords de financement en faveur du logement, des infrastructures marchandes, du réseau routier et du développement communautaire dans l'Ouest du pays.

Face à la presse, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a indiqué qu'« au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté cinq décrets » portant ratification de plusieurs accords de prêt et de financement conclus avec des partenaires internationaux.

Le premier décret ratifie un accord de prêt de 17 millions de dollars américains, soit un peu plus de 9,579 milliards de Fcfa, conclu avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea).

Ce financement permettra à la Côte d'Ivoire d'augmenter sa participation au capital de la Shelter Afrique Development Bank (ShafDB), spécialisée dans le financement de l'immobilier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Cette opération permettra à la Côte d'Ivoire de porter sa participation au capital de ShafDB de 4 % à 10 %, de consolider son positionnement au sein de l'institution avec un siège permanent au Conseil d'administration et d'accroître les capacités de financement de cette banque dédiée au logement social et au développement urbain dans notre pays », a expliqué le porte-parole du gouvernement.

Le Conseil a également approuvé un financement complémentaire de 28,285 millions d'euros, soit plus de 18,583 milliards de FCFA, accordé par l'Agence française de développement (Afd) pour l'aménagement des marchés de Bouaké et de Yopougon.

Selon Amadou Coulibaly, ces ressources viendront renforcer les financements déjà mobilisés afin de doter les deux communes d'infrastructures commerciales modernes. « À terme, ces infrastructures permettront d'améliorer les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des produits, tout en revalorisant les fonctions commerciales de ces deux grandes communes », a-t-il souligné.

Le troisième décret concerne un prêt de 30 milliards de FCFA accordé par la Banque ouest-africaine de développement (Boad) pour le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Yabayo-Buyo, longue de 60 kilomètres.

Au-delà de la route, le projet prévoit le bitumage de 8 kilomètres de voirie, la construction de clôtures pour des établissements scolaires et des centres de santé ruraux, l'aménagement d'espaces publics ainsi que la réalisation de dix forages dans la localité de Buyo.

Le quatrième décret ratifie un accord-cadre de 15,25 millions d'euros, soit un peu plus de 10 milliards de FCFA, conclu avec la Banque islamique de développement (Bid) pour le financement additionnel du projet de construction de routes du Centre-Ouest en Côte d'Ivoire.

Ce financement permettra notamment de réhabiliter 100 kilomètres de routes reliant, Toulépleu-Zou Hounien, Dianra, Séguéla et Mankono, avec des ouvrages de drainage, des ponts, des voiries urbaines, un éclairage public et des stations de pesage.

Enfin, le cinquième décret porte sur un accord de prêt de 87 millions d'euros, soit environ 57,2 milliards de FCFA, conclu avec l'Association internationale de développement (Ida) pour le Projet de développement communautaire et local dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire.

Ce programme vise à améliorer durablement les conditions de vie des populations à travers la construction et la modernisation d'établissements scolaires, de centres d'alphabétisation et de centres de santé, l'amélioration de l'accès à l'eau potable, le renforcement des réseaux reliant les zones de production aux pôles économiques ainsi que le financement d'activités génératrices de revenus en faveur des jeunes et des femmes.

À travers ces cinq accords, représentant plus de 125 milliards de FCFA de financements, le gouvernement entend accélérer la transformation des infrastructures économiques et sociales du pays, tout en consolidant ses partenariats avec les principales institutions financières internationales.