Cote d'Ivoire: Élaboration du Plan stratégique 2026-2030 - Le Fonsti en travaux à Grand-Bassam

Après la mise en oeuvre de son premier plan stratégique couvrant la période 2021-2025, le Fonds national pour la science, la technologie et l'innovation (Fonsti) a engagé, du 21 au 23 juillet 2026, à Grand-Bassam, la préparation de son deuxième plan stratégique, qui couvrira la période 2026-2030.

À l'ouverture des travaux, Dr Sangaré Yaya, secrétaire général du Fonsti, a expliqué que ce futur plan stratégique visera à renforcer l'excellence et le financement de la recherche, à stimuler l'innovation et la valorisation des résultats de la recherche, ainsi qu'à impulser des partenariats public-privé aux niveaux national et international. Il soutiendra également l'émergence des jeunes chercheurs et des femmes scientifiques, l'amélioration du classement des universités ivoiriennes et l'alignement des actions du Fonsti sur les priorités de l'État.

Prenant la parole, Djimbala Diakité, directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s'est d'abord réjoui de la mise en oeuvre du premier plan stratégique, qui a permis de consolider le rôle du Fonds dans le financement compétitif de la recherche et de l'innovation en Côte d'Ivoire.

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Il a ensuite indiqué qu'il s'agissait désormais de franchir une nouvelle étape afin de renforcer davantage son impact, son efficacité et son rayonnement aux niveaux national et international.

« Le gouvernement de Côte d'Ivoire considère la science, la technologie et l'innovation comme des leviers essentiels de la transformation structurelle de notre économie. Cette conviction est clairement affirmée dans le Plan national de développement (Pnd), qui fait du capital humain, de l'innovation, de la recherche scientifique et de la transformation numérique des piliers de la compétitivité et du développement durable », a-t-il précisé.

Tout en souhaitant des échanges riches et constructifs, il a indiqué que les travaux devraient aboutir à un document stratégique ambitieux, réaliste et opérationnel, capable de renforcer durablement la contribution du Fonsti au développement scientifique, technologique, économique et social du pays.

Quatre axes figuraient au menu des travaux : le renforcement du financement compétitif de la recherche et de l'innovation ; la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation ; l'innovation et sa contribution au développement ; ainsi que le renforcement de la gouvernance institutionnelle.