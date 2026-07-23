Angola: Un incendie détruit deux supermarchés à Luena

Luena — Un grand incendie a détruit deux grands établissements commerciaux dans la ville de Luena (Moxico) mercredi matin, dont le magasin AngoMart, qui avait ouvert ses portes il y a 14 jours, a confirmé l'ANGOP.

Selon les premières informations recueillies sur place, l'incendie s'est déclenché dans des broussailles situées derrière les deux établissements et s'est rapidement propagé au supermarché ZWJF Comercial (propriété d'entrepreneurs chinois) détruisant entièrement l'installation.

Les flammes ont ensuite gagné le supermarché AngoMart, l'endommageant partiellement et détruisant la moitié de son stock de marchandises, notamment des appareils électroménagers, malgré l'intervention des services de la protection civile et des pompiers qui ont oeuvré pour contenir l'incendie.

Le ZWJF Comercial avait ouvert dans le quartier il y a environ deux mois, tandis que l'AngoMart avait été inauguré le 9 juillet, employant 50 personnes.

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Daniel Cândida, le gérant de ZWJF Comercial, a confirmé que l'incendie était parti des broussailles situées derrière les deux établissements et s'était rapidement propagé à l'intérieur des magasins.

Sans avancer d'estimation des pertes financières, la source a indiqué que les 15 employés de l'entreprise se retrouveraient sans travail dans l'attente d'une évaluation des dégâts.

Parallèlement, des équipes du ministère de l'Intérieur restent sur place pour enquêter sur l'origine du feu et déterminer les circonstances de l'incident.