Angola: Le rituel Kayipu marque l'ouverture de la cérémonie principale du festival Luvale

Cazombo — Le rituel Kayipu, incarnant l'autorité royale, les ancêtres et le roi des Makixi, a marqué l'ouverture de la 12e édition du Festival traditionnel international Luvale (« MIZE ») ce mercredi à Cazombo (dans la province du Moxico Leste).

Il est la figure la plus imposante parmi les Makixi (danseurs masqués), escorté par d'autres personnages masqués, tels que son fils et garde du corps, connu sous le nom de Kapalo.

Lors des rituels, le Kayipu est souvent honoré par l'offrande d'une chèvre ; accompagné de son fils, il procède à l'abattage rituel, un acte hautement symbolique de consécration et d'acceptation visant à invoquer les bénédictions ancestrales pour la paix, la santé et l'abondance au sein de la communauté.

Il n'apparaît que lors des cérémonies d'intronisation et des hommages aux chefs traditionnels, ainsi que lors de grands festivals comme le Likumbi Lya Mize (Festival traditionnel international Luvale).

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À Cazombo et dans d'autres régions d'influence Luvale, le Kayipu est également invoqué lors des funérailles de dignitaires ou des célébrations liées au pouvoir traditionnel ; il mène en outre de majestueux cortèges dans l'arène principale lors des festivals culturels.

Le rituel Kayipu a été suivi de l'acte de prosternation connu sous le nom de «Kulifukula», une forme d'hommage royal ou de récitation poétique traditionnelle propre au peuple Luvale, exécutée par un orateur spécialisé pour retracer l'histoire, les origines et la lignée des chefs Luvale.

Cette pratique centrale tisse un lien entre le passé et le présent lors de cérémonies marquantes, telles que le Festival traditionnel Luvale.

La récitation commence souvent par la phrase «Kalivwi Katoma», faisant référence au « nuage boréal » associé aux sommets enneigés du Kilimandjaro et du mont Kenya, région d'où est originaire le peuple Luvale.

Ces rituels sont précédés de l'entrée cérémonielle des représentants du gouvernement, des chefs traditionnels et, enfin, des «Makixi» dans l'arène Vaka Chinhama, située dans le quartier de Vambunda.

L'entrée des chefs traditionnels, en particulier, donne lieu à une cérémonie complexe reflétant la structure hiérarchique de la chefferie Luvale, un système qui se traduit aujourd'hui en Angola par les rangs établis de «sobeta», «soba» (chefs coutumiers), «regedor» et reine.

Une fois dans l'arène, la reine Nhakatolo prend place dans une loge spéciale située au centre des gradins, tandis que les «Makixi» se placent de l'autre côté.

Le festival traditionnel « MIZE » est l'un des plus importants événements culturels d'Afrique australe. Il célèbre l'histoire, les rituels et l'identité d'un peuple présent en Angola, en Zambie et en République démocratique du Congo (RDC).

Le nom MIZE signifie « arbustes ligneux » et remonte au XVIIIe siècle. Il tire son origine d'un refuge historique situé sur les rives du fleuve Zambèze, utilisé par le roi Caquengue Tchivanda Sacaiombo pour protéger son peuple et préserver ses traditions.

Au fil des évolutions sociales et sous l'impulsion d'une volonté ferme de préserver l'identité culturelle du peuple Luvale, le projet a été affiné ; la première édition du festival, dans sa forme moderne et plus structurée, a eu lieu en 2010.

Ce festival est également célébré en République de Zambie.

Le peuple Luvale est un groupe bantou de lignée matrilinéaire originaire de la région des Grands Lacs ; il habite principalement la province de Moxico Leste (à l'est de l'Angola), ainsi que certaines zones de la Zambie et de la République démocratique du Congo.

Sa structure sociale est fortement matriarcale et régie par des figures royales traditionnelles, telles que la reine Nhakatolo, qui joue un rôle majeur dans la préservation de la culture et le maintien des liens avec l'État.