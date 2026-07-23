Gabon: Le couple Brice Clotaire et Zita Oligui Nguema rencontre la diaspora

Dans le cadre de sa visite d'Etat en République française, le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, a rencontré la communauté gabonaise établie en France et dans plusieurs pays européens.

Organisée dans une salle comble, cette rencontre a témoigné de la forte mobilisation de la diaspora gabonaise ainsi que de son attachement à la mère patrie et de sa volonté de contribuer activement au développement national.

A cette occasion, l'Ambassadeur de la République gabonaise en France Alfred Nguia Banda a exprimé sa reconnaissance au Chef de l'État pour la confiance placée en sa personne. Il a également salué le potentiel exceptionnel de la diaspora gabonaise, composée de femmes et d'hommes hautement qualifiés, dont les compétences constituent un levier majeur pour accompagner les ambitions de développement du Gabon.

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Le député représentant la diaspora, zone Europe, s'est pour sa part félicité des réformes institutionnelles engagées sous l'impulsion du Président de la République, qui permettent désormais aux gabonais de l'étranger de bénéficier d'une représentation accrue au sein des institutions de la République. Il a souligné que ces avancées traduisent la volonté du Chef de l'Etat de faire de la diaspora un acteur pleinement associé à la vie nationale.

Dans son allocution, le Président de la République a réaffirmé sa volonté de maintenir un dialogue permanent avec les gabonais de l'étranger, considérant la diaspora comme une composante essentielle de la nation et un partenaire stratégique de la transformation du pays.

Le Chef de l'Etat a annoncé plusieurs mesures destinées à améliorer les conditions de vie de la diaspora et a présenté les retombées majeures de sa visite d'État en France. Il s'est notamment réjoui de la signature de l'accord conclu avec ERAMET portant sur la transformation locale du manganèse, un projet structurant qui favorisera la création d'emplois, le transfert de compétences et une plus grande valorisation des ressources nationales au bénéfice des Gabonais.

Invitant la diaspora à participer pleinement à l'essor du pays, le Président de la République a souligné que les compétences, l'expérience et l'expertise acquises à l'étranger constituent des atouts indispensables pour accélérer la mise en oeuvre des réformes engagées et bâtir un Gabon plus prospère, plus compétitif et plus inclusif.

En prélude à cette rencontre, le Chef de l'Etat a visité le village d'exposition des produits « Made in Gabon », animé par des entrepreneurs gabonais établis en France. Cette initiative a permis de mettre en valeur le savoir-faire national, l'esprit d'entreprise de la diaspora et la richesse du patrimoine économique et culturel gabonais.

A travers cette rencontre, le Président de la République réaffirme sa volonté de renforcer les liens entre le Gabon et sa diaspora, convaincu que chaque gabonais , où qu'il réside, a un rôle déterminant à jouer dans la construction de la 5e République et dans le développement durable du pays.