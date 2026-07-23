Gabon: La Fondation Ma Bannière lance la 3e édition du programme dénommé « Acti'Jeunes 3.0 » pour prévenir les addictions et favoriser la réinsertion des jeunes

Fidèle à son engagement en faveur de la jeunesse gabonaise, la Fondation Ma Bannière lance la troisième édition de son programme Acti' Jeunes 3.0, une initiative dédiée à la sensibilisation, à la prévention et à l'accompagnement des jeunes confrontés aux addictions.

Cette nouvelle édition se déroulera du 25 juillet au 8 août 2026 dans plusieurs localités du Grand Libreville :

Rond-point de Nzeng Ayong ;

Logements sociaux Amissa ;

Carrefour Don Bosco à Owendo ;

Stade Prix Import à Bikélé ;

Place des fêtes de Ntoum.

À travers cette campagne de proximité, la Fondation entend aller à la rencontre des jeunes afin de leur offrir un accompagnement adapté et des perspectives concrètes d'insertion sociale et professionnelle.

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Au programme de cette édition figurent :

des séances d'écoute et d'accompagnement psychosocial ;

des consultations médicales gratuites ;

des ateliers de job dating destinés aux élèves en quête d'emplois de vacances ;

un stand de jeux ludiques et éducatifs favorisant les échanges et la sensibilisation.

Le programme Acti' Jeunes 3.0 s'inscrit dans la vision de réinsertion des jeunes en difficulté sociale portée par la Première Dame de la République, Madame Zita Oligui Nguema, à travers la Fondation Ma Bannière.

Les résultats des deux premières éditions témoignent de l'impact de cette initiative. Plus de 200 jeunes ont bénéficié d'une prise en charge et ont intégré un programme de formation professionnelle, notamment au Centre Basile Ondimba et à l'Institut Kenco.

Plusieurs d'entre eux ont, depuis, rejoint le marché de l'emploi, illustrant la pertinence de cette approche fondée sur la prévention, l'accompagnement et l'autonomisation.

À travers cette troisième édition, la Fondation Ma Bannière réaffirme sa volonté de renforcer les actions de proximité en faveur des jeunes, de lutter contre les addictions et de promouvoir leur insertion durable dans la société.

Les professionnels des médias sont cordialement invités à couvrir les différentes étapes de cette campagne de sensibilisation et à relayer largement les messages de prévention auprès des populations.