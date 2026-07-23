En poursuivant sa visite d'État en République française, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est recueilli ce jour à l'Arc de Triomphe, haut lieu de mémoire nationale situé au coeur de Paris.

À cette occasion, le Chef de l'État a rendu un hommage solennel au Soldat inconnu, dont la tombe, surmontée de la flamme éternelle, perpétue le souvenir des soldats morts pour la France durant la Première Guerre mondiale.

Dans un geste empreint de respect et de recueillement, le Président de la République a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs avant de signer le livre d'or du monument, exprimant sa profonde reconnaissance envers ce symbole de tous les combattants tombés au champ d'honneur pour la défense de la liberté, de la paix et des valeurs universelles.

Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema a également honoré la mémoire de l'ensemble des femmes et des hommes qui, au prix de leur vie, ont combattu durant les Première et Seconde Guerres mondiales. Leur courage et leur sacrifice demeurent un héritage précieux, rappelant aux générations présentes et futures la nécessité de préserver la paix et de défendre les idéaux de liberté et de fraternité entre les peuples.

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Le Chef de l'État s'est ensuite rendu au Mont-Valérien, autre haut lieu de la mémoire française. Cette forteresse militaire du XIXe siècle fut le principal lieu d'exécution de résistants et d'otages par l'armée Nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Devenu un symbole du sacrifice et de la Résistance, ce site incarne le courage de celles et ceux qui se sont levés contre l'oppression au nom de la liberté.

À travers ces deux séquences mémorielles, le Président de la République réaffirme l'attachement du Gabon aux valeurs universelles de paix, de mémoire, de dignité humaine et de solidarité entre les nations. Ces hommages traduisent également la volonté de renforcer les liens historiques qui unissent le Gabon et la France, tout en rappelant que le devoir de mémoire constitue un socle essentiel pour bâtir un avenir fondé sur le dialogue, la réconciliation et la coopération entre les peuples.