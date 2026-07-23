Gabon: Drame de Nzingui - Le Conseil départemental de la Louetsi-Wano vole au secours des sinistrés

22 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)
Par Guy Stewens Mounanga Mounanga

Après le terrible incendie qui a ravagé une maison d'habitation au village Nzingui, dans le département de la Louetsi-Wano, laissant une famille nombreuse sans toit et dans le désarroi, un élan de solidarité vient redonner espoir aux sinistrés.

Face à cette tragédie, le Conseil départemental de la Louetsi-Wano, sous l'impulsion de son président, Jean-Claude Mitsiembou, a fait parler son coeur. Une importante dotation de matériels de construction, composée notamment de tôles, de pointes et d'autres fournitures essentielles, a été remise aux victimes afin de les accompagner dans la reconstruction de leur habitation.

Un geste concret, fort et salutaire qui témoigne de la solidarité des pouvoirs publics locaux envers les populations en détresse.

À Nzingui, au milieu des cendres et de la douleur, l'espoir renaît peu à peu.

Un soutien qui arrive à point nommé et qui redonne le sourire aux sinistrés, durement éprouvés par cet incendie d'une rare violence.

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