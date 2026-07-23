Gabon: Mounana - L'Honorable Rodrigue Bokoko aux côtés des veuves pour l'identification des champs agricoles

Actuellement à la Cité Rénovation à Mounana, l'Honorable Député Rodrigue Bokoko mène une opération d'identification des champs destinés aux veuves. Une initiative sociale et économique pour renforcer leur autonomisation à travers l'agriculture.

Solidarité et action concrète. Ce jour, l'Honorable Rodrigue Bokoko est sur le terrain, aux côtés des veuves de la Cité Rénovation, dans le cadre d'une opération d'identification des parcelles de champs qui leur sont destinées.

L'activité se déroule en présence du Chef de quartier de la Cité Rénovation, Monsieur Ndoye, et marque une étape importante de ce projet à vocation sociale.

L'agriculture comme levier d'autonomisation

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L'objectif est clair : offrir aux veuves les moyens de développer des activités agricoles pour gagner en indépendance économique. À travers cette opération, les bénéficiaires pourront disposer de terres exploitables afin de lancer ou renforcer leurs activités de production.

Pour l'Honorable Bokoko, il s'agit de traduire en actes, l'engagement pris auprès des populations les plus vulnérables. " Ces actions s'inscrivent dans la droite ligne de la politique du Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema qui met l'humain au coeur de son action politique. Je ne peux que me réjouir de voir ces femmes, ces mamans heureuses. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a rien de plus beau que de savoir dessiner le sourire sur les visages de ceux qui en ont besoin. Je suis heureux de voir ces mamans heureuses et pleines de vie. "

C'est un engagement pour le développement communautaire que pose l'élu du peuple.

Cette descente de terrain témoigne de la volonté de l'élu de Mounana de placer le social au coeur de son mandat. « Cette action montre l'engagement de l'Honorable Rodrigue Bokoko en faveur du développement communautaire et de l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables de Mounana », souligne-t-on sur place.

En mettant la terre à la disposition des veuves, l'initiative vise non seulement à lutter contre la précarité, mais aussi à promouvoir l'autosuffisance alimentaire et la dignité des familles de la Cité Rénovation.