Gabon: Le Président de la République consolide les partenariats stratégiques en faveur de la formation, de l'action diplomatique et du développement durable

En marge de sa visite d'Etat en République française, le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé plusieurs audiences qui traduisent sa volonté de renforcer les partenariats d'excellence du Gabon au service du développement du capital humain, du rayonnement diplomatique et de la préservation du patrimoine naturel.

Le Chef de l'Etat a d'abord reçu Eric Lamarque, Directeur de l'IAE,Institut d'Administration des Entreprises Paris-Sorbonne. Les échanges ont permis de consolider la coopération entre le Gabon et cette institution de référence en matière de formation des hauts cadres de l'administration publique, notamment dans les domaines des finances publiques, du Trésor, des impôts et du management administratif.

Pour la circonstance le Président de la République s'est vu décerner une distinction honorifique par l'IAE Paris-Sorbonne, en reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement du capital humain, du renforcement des capacités de l'administration publique et de la modernisation de l'action de l'Etat.

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Le Président de la République a ensuite reçu les représentants consulaires honoraires de la République gabonaise, Ses Excellences ,Céline CAZENAVE, Consule honoraire en Nouvelle-Aquitaine, Jean-Christophe BESSY, Consul honoraire à Lyon, ainsi que Danielle Mengue Nguema, Consule honoraire à Lausanne, en Suisse. Cette rencontre a permis de faire le point sur le fonctionnement des différents consulats et sur les actions entreprises au profit de la communauté gabonaise, ainsi que sur les initiatives conduites pour promouvoir les intérêts du Gabon dans leurs juridictions respectives.

Le Chef de l'Etat s'est enfin entretenu avec Charles OULA SIEHE, Conseiller spécial Afrique de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Les discussions ont porté sur le projet d'implantation de la Fondation au Gabon afin de développer une coopération structurante dans les domaines de la protection de l'environnement, de la préservation de la biodiversité et du développement durable.

Saluant une initiative en parfaite cohérence avec la vision du Gabon en matière de développement durable, le Président de la République a exprimé son accord de principe pour la concrétisation de ce partenariat, appelé à renforcer la coopération entre la République gabonaise et la Principauté de Monaco, à promouvoir la valorisation du capital naturel national et à soutenir des projets à fort impact au bénéfice des populations.

A travers ces différentes audiences, le Président de la République réaffirme son engagement à inscrire l'action du Gabon dans une dynamique de coopération internationale fondée sur l'excellence, le partage des compétences et la confiance mutuelle. Cette démarche traduit la volonté du Chef de l'Etat de mobiliser les meilleurs partenaires afin d'accompagner durablement la transformation du pays et de répondre aux aspirations des populations gabonaises .