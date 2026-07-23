Gabon: Drame à la scierie de Mouyamba - Un ouvrier perd la vie dans un grave accident

22 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)
Par Jarele SIKA

Un grave accident de travail s'est produit ce mercredi à la scierie de Mouyamba, dans le département de la Louétsi-Wano. Selon les premières informations recueillies sur place, un ouvrier, Arnold M.M, 40 ans, de nationalité gabonaise, a trouvé la mort après avoir été victime d'un terrible accident.

D'après des témoins, la victime aurait eu le pied sectionné lors de l'accident. Son corps a été évacué vers l'hôpital, tandis que le membre sectionné se trouverait toujours sur le site de la scierie, dans l'attente de l'arrivée des autorités compétentes pour les constatations d'usage.

Les autorités n'avaient pas encore procédé au constat au moment où nous publions ces informations. Les circonstances exactes du drame restent à établir et une enquête devrait permettre de déterminer les causes de cet accident.

Toute personne souhaitant constater la situation sur place peut se rendre à la scierie de Mouyamba, où les employés attendent toujours l'intervention des services compétents.

La rédaction adresse ses sincères condoléances à la famille de la victime, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble de ses collègues.

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