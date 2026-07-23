Tunisie: Coupures d'électricité - La STEG autorise enfin les batteries solaires pour les ménages

22 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) vient de publier un nouveau référentiel technique autorisant l'intégration des systèmes de stockage d'énergie par batteries dans les installations photovoltaïques raccordées au réseau basse tension.

Cette nouvelle réglementation marque une évolution importante pour les particuliers et les entreprises équipés de panneaux solaires. Jusqu'à présent, l'utilisation de batteries de stockage dans les installations photovoltaïques connectées au réseau de la STEG n'était pas autorisée, limitant la possibilité pour les utilisateurs de conserver l'électricité produite durant la journée afin de l'exploiter ultérieurement.

Désormais, les installations pourront intégrer des solutions de stockage sous certaines conditions techniques définies par la STEG. L'objectif est notamment de permettre une meilleure gestion de l'énergie solaire produite localement, en augmentant le taux d'autoconsommation et en offrant une possibilité d'alimentation de secours lors des interruptions du réseau.

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Cette décision intervient dans un contexte marqué par une forte tension sur le système électrique national, avec des épisodes de délestage enregistrés dans plusieurs régions durant les dernières semaines en raison de la hausse exceptionnelle de la demande liée notamment aux fortes chaleurs.

Le référentiel publié par la STEG précise les exigences à respecter pour ces équipements, notamment en matière de sécurité, de compatibilité entre les batteries et les onduleurs, ainsi que les documents techniques nécessaires à l'étude des dossiers.

Toutefois, l'accès à cette technologie reste confronté à un obstacle majeur : son coût. Selon les professionnels du secteur, l'installation d'un système complet comprenant les batteries, l'onduleur adapté et les équipements nécessaires peut représenter un investissement compris entre 18.000 et 30.000 dinars, selon la capacité de stockage recherchée.

Avec cette nouvelle étape, le stockage de l'énergie solaire fait désormais officiellement partie de l'écosystème photovoltaïque tunisien. Reste à savoir si cette solution pourra se démocratiser auprès des ménages ou restera, dans un premier temps, accessible principalement aux utilisateurs disposant d'une capacité d'investissement importante.

Le référentiel technique complet publié par la STEG est disponible en téléchargement ci-dessous.

Referentiel_technique_des_installations_PV

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