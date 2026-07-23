Tunisie/Algérie: EST/Une réunion prévue hier avec Hamdi Meddeb - Youssef Belaïli ne décroche pas !

Lundi après-midi, l'ailier gauche algérien n'a pas décroché son téléphone et pour cause : il a pris l'avion pour Alger.

En novembre dernier et alors que la Fédération algérienne de football avait annoncé prendre en charge l'intervention chirurgicale de Youssef Belaïli après sa grave blessure aux ligaments croisés, le président de l'Espérance l'a reçu à son bureau pour manifester publiquement la solidarité du club avec son joueur. Mieux : Hamdi Meddeb a pris en charge l'organisation du voyage et le séjour médical de Belaïli au Qatar.

De retour à Tunis, l'ailier gauche algérien a poursuivi sa rééducation, toujours aux frais de l'Espérance, qui a continué à lui verser son salaire. Un gros salaire du reste.

Au début du mois de juin, un autre épisode de solidarité envers le joueur s'est écrit : la signature d'une convention entre l'Espérance et Youssef Belaïli pour qu'il rempile pour deux ans.

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Le nouveau contrat entrera automatiquement en vigueur à la fin du mois d'août en cas d'un verdict favorable rendu par le Tribunal Arbitral du Sport.

Un coup bas

A la reprise des entraînements de l'équipe au début de la semaine dernière, Belaïli a montré des signes de réticence avant d'accepter de reprendre le chemin des entraînements en solitaire au Parc B jeudi dernier, le jour où l'équipe a pris la direction de Aïn Draham pour un stage de 10 jours.

Hier, une réunion était programmée entre Hamdi Meddeb et Youssef Belaïli. La veille, le joueur devait confirmer sa présence au lieu et à l'heure du rendez-vous pris avec le président du club. Sauf que lundi, Belaïli n'a pas décroché son téléphone et pour cause : il a pris l'avion pour Alger.

Selon les informations parvenues aux dirigeants "sang et or", Belaïli est parti négocier au MC Alger et son contact n'est autre que son ami et ancien coéquipiers au club algérois, Djamel Benlamri, pressenti pour occuper le poste de directeur sportif.

Par ailleurs, Youssef Belaïli a publié une ancienne photo de lui sur son compte instagram portant le maillot du MC Alger et à ses côtés Djamel Benlamri, ce qui a ravivé les spéculations sur d'éventuelles négociations avec le club algérois.

Une chose est sûre : ne pas décrocher son téléphone, faire faux bond à un rendez-vous avec le président de l'Espérance et prendre la veille un vol pour Alger, est en soi un coup bas.

Seydou Lamine Sacko à Tunis

Le milieu défensif ivoirien, Seydou Lamine Shako, est arrivé hier à Tunis pour passer la visite médicale. Il doit signer un contrat de trois ans au profit de l'Espérance. Âgé de 23 ans, Sacko était le capitaine de l'ASEC Mimosas.

L'Espérance remercie Tougaï

Suite à son transfert à Ahli Tripoli, une transaction qui a renfloué les caisses du club, l'Espérance a publié hier sur sa page officielle Facebook un message de remerciements à Mohamed Amine Tougaï pour tout ce qu'il a donné à l'équipe tout au long des années où il a porté ses couleurs.

Onana, piste abandonnée

Les négociations avec le milieu défensif camerounais de Besiktas, Jean Onana, ont été arrêtées. Une piste abandonnée, nous affirme-t-on.

Boukhris et Hamrouni prêtés à l'ASM

Deux jeunes joueurs seront prêtés à l'ASM, la saison prochaine. Il s'agit de l'arrière gauche Yassine Boukhris et de l'ailier gauche Mohamed Rayane Hamrouni.