Tunisie: La pays et la BERD accélèrent leur coopération autour des grands projets d'investissement

22 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Les différents volets de la coopération entre la Tunisie et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) ont été au centre d'une entrevue, tenue mercredi, entre le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafid, et le directeur pour la région Méditerranée méridionale et orientale (SEMED) de la BERD, Mark Devis, accompagné du nouveau directeur du bureau de la Banque en Tunisie, George Akhalkatsi.

D'après un communiqué, publié par le département de l'Economie, la rencontre a constitué, également, une occasion pour examiner les moyens de renforcement de la collaboration bilatérale, notamment dans les domaines prioritaires définis dans le cadre du Plan de développement 2026-2030, à savoir l'eau, l'énergie, les infrastructures, le transport et l'appui au secteur privé.

Les deux parties ont souligné, ainsi, l'importance d'assurer un suivi régulier du portefeuille de projets en cours, afin de mener à bien ceux, dont le financement est assuré en partie par la BERD.

Abdelhafidh a fait part, dans ce cadre, de la volonté du ministère de renforcer davantage la coordination avec la BERD afin de consolider le partenariat existant entre les deux parties.

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