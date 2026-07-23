Tunisie: Retraités de la sécurité sociale - Les pensions disponibles à partir de 14h00

Les retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) titulaires de la carte Jirayati peuvent désormais retirer leurs pensions à travers les distributeurs automatiques de billets (DAB), a annoncé la Poste tunisienne.

Dans un communiqué publié mercredi 22 juillet 2026, la Poste tunisienne a indiqué que l'opération de retrait a débuté aujourd'hui à partir de 14h00.

Les bénéficiaires pourront effectuer leurs retraits via le réseau des distributeurs automatiques relevant de la Poste tunisienne, conformément au calendrier de versement prévu pour les pensions des retraités de la sécurité sociale.

Cette mesure concerne exclusivement les retraités disposant de la carte Jirayati, un service permettant notamment la réception et le retrait des pensions à travers les canaux électroniques mis à disposition par la Poste tunisienne.