Afrique du Nord: Nafti s'entretient avec le secrétaire général de la Ligue arabe sur le renforcement de l'action arabe commune

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu aujourd'hui, Mercredi 22 juillet 2026, un appel téléphonique de Nabil Fahmy, Secrétaire Général de la Ligue des Etats Arabes.

Cet entretien a été l'occasion pour le Secrétaire Général de présenter sa vision et le plan d'action qu'il entend mettre en oeuvre pour promouvoir le système d'action arabe commune, de manière à renforcer l'efficacité de la Ligue des Etats Arabes et à élever ses performances face aux défis actuels, répondant ainsi aux aspirations des pays arabes et de leurs peuples en matière de sécurité et de développement global.

Le Secrétaire Général a également exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude à la Tunisie pour son soutien et son appui à l'occasion de son élection au poste de Secrétaire Général de la Ligue des Etats Arabes, saluant les positions constantes de la Tunisie dans la défense des causes arabes justes lors des différentes réunions régionales et internationales.

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De son côté, le Ministre a confirmé la volonté de la Tunisie de poursuivre la coopération et la coordination avec le Secrétariat Général de la Ligue des Etats Arabes afin de contribuer activement au renforcement de l'action arabe commune et à la modernisation de ses mécanismes, au service des intérêts des pays arabes et en réponse aux aspirations de leurs peuples à consolider les fondements de la sécurité, de la stabilité, du développement et de la prospérité dans la région arabe.

Le Ministre a en outre réaffirmé l'engagement constant de la Tunisie à continuer d'apporter son soutien aux institutions et organisations arabes opérant sur son territoire, et à réunir les conditions adéquates pour leur permettre de s'acquitter au mieux de leurs missions, partant de sa conviction quant à l'importance de leur rôle dans la consolidation de l'action arabe commune au cours des dernières décennies, et au service des intérêts arabes communs dans les divers domaines relevant de leurs compétences, qu'ils soient culturels, éducatifs, scientifiques, technologiques ou sécuritaires.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les principaux développements régionaux et internationaux, et ont souligné l'importance de renforcer la solidarité arabe ainsi que d'intensifier la coordination et la concertation pour faire face aux défis et aux risques que connaît la région.

Dans ce cadre, le Ministre a réitéré la position ferme et de principe de la Tunisie en faveur des droits du peuple palestinien, au premier rang desquels figure son droit à l'établissement de son État indépendant et souverain sur l'ensemble du territoire de la Palestine, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.