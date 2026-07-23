Tunisie: Un incendie toutes les cinq minutes - Trois foyers de forêt toujours actifs

La Tunisie fait face à une recrudescence des incendies de forêt en pleine période de forte chaleur. Pas moins de 101 incendies ont été enregistrés depuis le 1er juin jusqu'au 22 juillet courant, ravageant une superficie totale de 1 787,7 hectares, a indiqué mercredi 22 juillet 2026 le directeur adjoint des opérations et du suivi à l'Office national de la Protection civile, Khalil Mechri.

Lors d'une conférence de presse tenue au siège de l'Office national de la Protection civile à Tunis, le responsable a précisé que 90 incendies de forêt ont été recensés entre le 11 et le 22 juillet, dont 77 ont été totalement maîtrisés, tandis que 10 autres sont actuellement en phase de refroidissement.

Trois foyers restent actifs dans plusieurs zones forestières, notamment au mont Takrouna dans la délégation de Sakiet Sidi Youssef (gouvernorat du Kef), à Cap Negro dans la délégation de Nefza (gouvernorat de Béja) ainsi que dans les régions de Rafraf et Sidi Ali El Mekki dans le gouvernorat de Bizerte.

Khalil Mechri a affirmé qu'aucune perte humaine n'a été enregistrée dans les différents incendies qui ont touché plusieurs régions du pays, soulignant que la majorité de ces feux se sont déclarés dans un contexte marqué par une vague de chaleur exceptionnelle.

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Il a rappelé qu'en comparaison, l'année 2025 avait enregistré 62 interventions liées aux incendies de forêt, ayant touché environ 300 hectares, contre près de 1 800 hectares cette année sur une période similaire.

2 700 interventions en 72 heures

La Protection civile a connu une forte mobilisation au cours des trois derniers jours. Selon le responsable, ses unités ont effectué 2 700 interventions sur l'ensemble du territoire national durant les dernières 72 heures, soit une moyenne de quatre interventions toutes les cinq minutes.

Durant cette même période, 900 incendies de différentes natures ont été recensés, avec une moyenne d'environ un incendie toutes les cinq minutes.

Concernant l'incendie qui s'est déclaré mardi dans les zones de Jebel Ennadhour, Ghar El Melh et Rafraf (gouvernorat de Bizerte), Khalil Mechri a indiqué que le feu est maîtrisé à 80 % et que les équipes sont entrées dans une phase avancée de refroidissement.

Les opérations mobilisent actuellement 11 camions d'extinction de la Protection civile, 4 camions d'intervention forestière, un camion de ravitaillement relevant de la sécurité nationale ainsi qu'un avion militaire d'extinction.

Trois citoyens ayant souffert de difficultés respiratoires ont été pris en charge et transférés à l'hôpital. Par ailleurs, 8 femmes et 6 nourrissons ont été évacués par précaution avant de regagner leurs domiciles après la levée du danger.

Un incendie a également touché quatre restaurants situés dans la zone touristique d'El Bounetta, à Ghar El Melh, une région difficile d'accès en raison de sa configuration géographique particulière.

À Cap Negro et Jebel Gharqalia (gouvernorat de Béja), le feu déclaré lundi dernier est maîtrisé à environ 50 %, malgré les difficultés liées au relief accidenté. Les interventions mobilisent plusieurs camions de lutte contre les incendies, une machine de terrassement ainsi qu'un avion d'extinction.

Au mont Takrouna à Sakiet Sidi Youssef (gouvernorat du Kef), les équipes ont déployé 8 camions de la Protection civile, 4 camions forestiers, une machine de terrassement et un avion d'extinction. Quatre zones d'habitation ont été sécurisées et une famille composée de deux personnes a été évacuée temporairement.

Les flammes ont atteint deux dépôts contenant notamment 400 balles de foin, 100 sacs de blé et une quantité de bois. En raison de la difficulté du terrain, une partie de l'intervention a nécessité l'utilisation d'un avion d'extinction.

Par ailleurs, l'incendie du mont Oued Berber à Fernana (gouvernorat de Jendouba) a été totalement maîtrisé. Les équipes poursuivent actuellement les opérations de refroidissement et de surveillance.

Renforcement des moyens

Le responsable de la Protection civile a indiqué que plusieurs mesures préventives avaient été prises avant le début de la saison estivale afin de renforcer les capacités d'intervention.

Ces mesures comprennent notamment le renforcement des ressources humaines, la mobilisation d'agents administratifs et d'officiers pour soutenir les équipes sur le terrain, ainsi que le déploiement de 10 camions d'extinction supplémentaires provenant de régions du Sud moins exposées aux incendies de forêt.

Ces moyens ont été regroupés au niveau de l'École nationale de la Protection civile à Jbel Jelloud afin d'assurer une intervention rapide en cas de besoin.

Face aux températures exceptionnellement élevées, Khalil Mechri a enfin appelé les citoyens à la vigilance, recommandant notamment de boire régulièrement de l'eau, éviter l'exposition directe au soleil, porter des vêtements adaptés, rafraîchir le corps, protéger les personnes âgées et les nourrissons, et ne jamais laisser des enfants ou des animaux dans des véhicules exposés à la chaleur.