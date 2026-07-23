Tunisie: African Lion 2026 - L'armée tunisienne saluée par le chef de l'AFRICOM

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, a exprimé, lors de sa rencontre, mercredi, au siège du ministère, avec le commandant du Commandement militaire américain pour l'Afrique (AFRICOM), le général Dagvin Anderson, l'aspiration de la Tunisie à développer le partenariat entre les deux parties, explorer de nouvelles perspectives dans le domaine du transfert de la technologie de défense et élargir la coopération dans les domaines stratégiques et de renseignement, en accord avec l'évolution de la scène géopolitique dans un contexte régional et international complexe, marqué par l'instabilité et la multiplicité des défis sécuritaires.

Au cours de cette rencontre, le ministre a exprimé sa satisfaction au niveau de coopération militaire entre les deux pays amis, qui se caractérise par sa profondeur, sa diversité et son évolution constante, reflétant un partenariat stratégique de longue date qui ne se limite pas au soutien logistique et technique des forces armées, mais s'étend aux domaines de l'entraînement, de la formation et des exercices militaires conjoints, à l'image de la réussite de l'exécution de l'exercice militaire conjoint African Lion 2026 qui a « démontré une nouvelle fois le niveau de promptitude opérationnelle des membres des forces armées ».

Dans un communiqué publié par le ministère de la Défense, Shili a également souligné l'importance du rôle de la Tunisie, non seulement en tant que site stratégique, mais aussi en tant que facteur de stabilité et de sécurité en Méditerranée et pôle régional de formation et d'entraînement offrant une plateforme pour accueillir les exercices militaires conjoints multilatéraux.

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Il a, par ailleurs, exprimé la confiance de la partie tunisienne dans l'importance de la prochaine session de la Commission militaire mixte tuniso-américaine, qui se tiendra aux États-Unis en septembre prochain. Il s'agit, en effet, d'une occasion précieuse d'évaluer le parcours de la coopération militaire bilatérale et de définir les priorités pour la prochaine étape, ce qui renforcera le partenariat stratégique entre les deux parties et l'élèvera à un niveau qualitatif et exceptionnel.

Pour sa part, le commandant du Commandement militaire américain pour l'Afrique a salué la coopération militaire et le partenariat stratégique entre la Tunisie et les États-Unis, ainsi que les compétences et les capacités de formation dont dispose l'armée tunisienne, qui se sont illustrées lors de l'organisation par la Tunisie de l'exercice militaire African Lion.

Il a exprimé l'engagement de l'administration américaine à continuer de renforcer la coopération militaire entre les deux parties, à la faire progresser et à élargir ses domaines, au service des intérêts des deux parties.

L'ambassadeur des USA à Tunis a assisté à cette rencontre.