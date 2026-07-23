Tunisie: ONU - Nafti appelle à un partenariat stratégique pour la période 2027-2031

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a présidé aujourd'hui, mardi 22 juillet 2026, au siège du Département, une séance de travail avec la Coordonnatrice résidente et les représentants des agences, fonds et programmes du système des Nations Unies accrédités en Tunisie, et ce, dans le cadre de la poursuite du dialogue et de la concertation entre la Tunisie et l'organisation onusienne sur les perspectives de renforcement de la coopération mutuelle.

À cette occasion, le Ministre a souligné que le partenariat entre la Tunisie et le système des Nations Unies repose sur des relations historiques ancrées, fondées sur la confiance, le respect mutuel et l'attachement aux principes de la coopération internationale et de la solidarité face aux défis globaux actuels.

Le Ministre a salué l'appui apporté par le système des Nations Unies en général au profit de la Tunisie, exprimant sa haute appréciation pour la poursuite de cet engagement en dépit des contraintes auxquelles fait face l'Organisation onusienne, tout en insistant sur l'importance de parachever l'élaboration du Cadre de coopération stratégique entre la Tunisie et le système des Nations Unies pour la période 2027-2031, conformément aux priorités nationales.

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Le Ministre a indiqué que l'adoption du Plan national de développement 2026-2030 constitue une étape charnière dans le processus de réforme et de développement, en ce qu'il place la justice sociale, la réduction des disparités régionales, le renforcement des sécurités alimentaire, hydrique et énergétique, ainsi que la modernisation de l'économie et de l'administration publique au premier rang des priorités nationales, mettant en relief la convergence absolue entre ces priorités et les axes stratégiques du nouveau cadre de coopération avec les Nations Unies.

Le Ministre a insisté sur la nécessité de rehausser ledit cadre de coopération au niveau d'un partenariat stratégique intégré, dépassent la logique des projets conjoncturels pour adopter une approche globale axée sur le renforcement des capacités nationales, le transfert d'expertise et de technologie, et l'obtention de résultats tangibles contribuant à accélérer la réalisation des objectifs d'un développement global et équitable.

Il a en outre souligné que la réussite du Plan national de développement requiert la mobilisation de ressources financières importantes au vu des enjeux économiques et financiers internationaux actuels, appelant au développement de mécanismes innovants de financement du développement et au renforcement de la coopération avec les partenaires financiers concernés, notamment à travers la création d'un pôle conjoint de financement du développement et de l'investissement. Un tel mécanisme est de nature à renforcer la coordination entre les différents intervenants, ainsi qu'à optimiser la mobilisation des ressources et leur orientation vers les priorités nationales.

De son côté, Rana Taha, Coordonnatrice résidente, au nom des agences, fonds et programmes onusiens, a salué les relations de coopération étroite entre l'Organisation des Nations Unies et la Tunisie, soulignant le statut particulier de notre pays en tant que partenaire actif de l'ONU dans la défense et le renforcement du multilatéralisme. Dans ce contexte, la Coordonnatrice résidente s'est félicitée de l'adoption du Plan national de développement 2026-2030 ainsi que de la présentation récente par la Tunisie, au siège des Nations Unies à New York, de son rapport national volontaire sur la mise en oeuvre des objectifs de développement de l'Agenda 2030.

Dans le cadre de la préparation du Cadre stratégique de coopération entre la Tunisie et le système des Nations Unies pour la période 2027-2031, la Coordonnatrice résidente a salué l'avancement du processus d'élaboration conjointe dudit cadre entre les deux parties, conformément aux priorités nationales du Plan de développement et dans le respect de l'appropriation nationale. Elle a réaffirmé l'engagement du système des Nations Unies à poursuivre son soutien à la Tunisie et à l'accompagner dans son parcours de développement, notamment en matière de mobilisation des financements internationaux pour le développement.

Elle a exprimé, dans cette perspective, l'aspiration de l'Organisation onusienne à élever le niveau de coopération en parachevant les consultations en vue de la mise en place du pôle conjoint de financement du développement et de l'investissement, contribuant ainsi à orienter les ressources financières internationales vers la réalisation des priorités du Plan national de développement et à une meilleure affectation des ressources disponibles dans le cadre de programmes transversaux ciblés apportant des solutions durables.

La réunion a également donné lieu à un dialogue interactif avec les représentants des agences, fonds et programmes onusiens accrédités dans notre pays sur les moyens de renforcer la coopération, d'optimiser l'efficacité des programmes et de mobiliser des ressources financières innovantes, de manière à générer un impact concret au profit des catégories et des régions les plus vulnérables.

Au terme des travaux, le Ministre a renouvelé l'attachement ferme de la Tunisie au choix du multilatéralisme et sa conviction que la confrontation des défis internationaux exige une coopération internationale plus effective et des institutions multilatérales plus efficientes. Il a confirmé que le système des Nations Unies demeure un partenaire stratégique de la Tunisie pour accompagner ses efforts de développement et mobiliser les expertises, partenariats et financements nécessaires à la réalisation de ses objectifs nationaux.

Le Ministre a enfin affirmé que le Ministère des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger poursuivra l'exercice de son rôle d'appui à la diplomatie de développement et de renforcement de la coordination entre les différentes structures nationales et le système des Nations Unies, au service de l'exécution des priorités nationales et en concrétisation d'un partenariat moderne et efficient, fondé sur l'appropriation nationale et la réalisation de résultats durables au profit de la Tunisie.