Tunisie: Gros changements à l'entrée sud de Tunis - 45 jours de perturbations à prévoir

22 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Équipement et de l'habitat a fait savoir mercredi, que là partir du vendredi 24 juillet 2026 à 17h00 le nombre de voies sous le pont Saint Gobain, au niveau de Djebel Jelloud, sera réduit en une seule voie, pour les usagers de la route nationale n°1 en provenance du centre-ville et se dirigeant vers Ben Arous.

Deux voies seront maintenues pour le flux de circulation venant de Ben Arous et se dirigeant vers la capitale, a précisé le ministère dans un communiqué.

S'inscrivant dans le cadre de la poursuite du projet d'extension de l'entrée Sud de la capitale (lot n°1), ce changement durera 45 jours, pour la réalisation des travaux de construction des fondations de deux nouveaux ponts.

Le ministère a appelé les usagers de la route à faire preuve de prudence, à réduire la vitesse et à respecter la signalisation routière ainsi que les aménagements provisoires mis en place, afin d'assurer la sécurité et le bon déroulement des travaux.

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