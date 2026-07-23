Tunisie: Que faire en cas de court-circuit électrique? La Protection civile publie le guide d'urgence

Face à la multiplication des incendies domestiques liés d'un côté à la surchauffe des appareils de climatisation et d'un autre côté aux multiples coupures et reprises de l'électricité, l'administration des secours publie un protocole de sécurité strict et fixe les règles des gestes salvateurs.

Ceci dit, il va sans dire que le stress thermique extrême qui pèse sur le pays depuis plusieurs jours et par ricochet sur les infrastructures électriques n'est pas sans conséquences. Afin d'éviter le pire, les autorités de secours ont justement publié un guide qui tend à renforcer l'éducation préventive des citoyens.

En effet, ce mercredi 22 juillet 2026, la direction générale de l'Office National de la Protection Civile (ONPC) a donné le ton en dictant les règles de comportement citoyen à adopter lors de la survenue d'un court-circuit. Et ce, pour juguler la recrudescence des départs de feux dans les habitations, pour sanctuariser les vies humaines et pour limiter les pertes matérielles au coeur de la saison estivale, une période propice aux surcharges.

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Les officiers de la Protection civile affirment, de prime abord, que l'action prioritaire à entreprendre dès l'apparition des premières étincelles ou d'une odeur de plastique brûlé consiste à couper instantanément l'alimentation générale de l'habitation. Ce débrayage technique doit s'effectuer directement via le disjoncteur ou le tableau de commande principal du domicile. Cette coupure d'urgence à la source, explique les secouristes, est indispensable pour paralyser le flux d'énergie, et par ricochet, neutraliser la propagation de l'arc électrique et donc figer le danger avant d'engager toute autre action.

Surtout pas d'eau !

Contrairement à ce qu'un citoyen lambda peut penser, l'eau est certes le moyen adéquat pour éteindre un incendie, mais il s'agit d'un élément dangereux pour du feu d'origine électrique ! A ce titre, les sapeurs-pompiers émettent un avertissement technique majeur concernant les techniques d'extinction : « il est formellement et strictement interdit d'utiliser de l'eau pour tenter d'étouffer un incendie d'origine électrique ».

Les experts rappellent que « l'eau agit comme un conducteur naturel et immédiat du courant. Asperger un appareil ou un câble sous tension expose l'individu à un risque mortel d'électrocution par retour de charge ou par conductivité du sol ». Ils ajoutent que les seuls usages permis en cas de feu électrique sont des extincteurs à poudre ou, à défaut, le recours à l'étouffement par des tissus secs et lourds qui demeurent les seules options viables en cette phase initiale.

Cependant, ajoutent les secouristes de l'ONPC, en cas de développement rapide des flammes ou d'émanation de fumées toxiques persistantes, Il faut absolument abandonner et dans l'immédiat, toute tentative d'extinction et quitter les lieux au plus vite. « Les consignes imposent une évacuation d'urgence et immédiate des lieux par l'ensemble des occupants.

Les sinistrés doivent immédiatement verrouiller la porte d'entrée pour contenir le feu à l'intérieur et composer le numéro d'appel unique des secours, soit le 198. Et ce, afin de déclencher le déploiement rapide des fourgons pompe-tonne. La Protection civile conclut son bulletin en rappelant que la préservation de la vie humaine surclasse toute considération matérielle, le respect scrupuleux de ces consignes restant le seul rempart efficace contre d'éventuels drames.