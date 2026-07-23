Algérie: Le CPS salue les efforts du président de la République dans la consolidation de l'agenda de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent

Adiid Abeba — Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a salué les efforts du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en tant que Champion de l'UA pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, tout en se félicitant de son leadership constant dans ce domaine au sein de l'Union.

Le CPS "félicite le Champion de l'UA pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, pour son leadership sans faille dans la promotion du programme de l'UA en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent", indique le Conseil dans un communiqué rendu public à l'issue d'une réunion ministérielle consacrée, mardi, à cette thématique.

Le CPS, conformément à la décision de l'Union africaine de février 2026, "invite la Commission de l'UA à élaborer un cadre continental de lutte contre l'utilisation des technologies émergentes à des fins terroristes, notamment les drones, les plateformes cryptées et la finance numérique, en s'appuyant sur les Principes directeurs de l'Algérie et en veillant à la conformité avec les normes internationales", ajoute le communiqué.

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Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, avait participé à cette réunion par visioconférence.

Il a rappelé, lors de son intervention, que le président de la République avait qualifié, lors de divers événements internationaux, le terrorisme de "fléau le plus dangereux" et de "mal absolu", menaçant la stabilité du continent, sapant les acquis liés au développement et qui ont été réalisés grâce à de grands efforts.

Citant le président de la République, M. Attaf a ajouté que ce fléau fragilise les institutions des Etats, approfondit les crises et entrave, avant tout, la marche légitime de l'Afrique vers la stabilité et le développement.